Un Fluminense desatado reta al Olimpia en la fase previa de la Libertadores

Sao Paulo, 8 mar Con el impulso de 11 victorias seguidas, el Fluminense brasileño recibe este miércoles a un Olimpia paraguayo invicto esta temporada, pero con problemas extradeportivos, en el partido de ida de la última fase previa de la Copa Libertadores. El equipo de Río de Janeiro vive un momento de dulce, tras proclamarse el sábado campeón de la Copa Guanabara, que es la primera fase del Campeonato Carioca, uno de los torneos regionales más importantes de Brasil. Fueron los suplentes los que certificaron el título para el 'Flu' con una goleada por 4-0 ante el Resende. Todo le sale de cara en este arranque de curso al cuadro del veterano técnico Abel Braga, que ahora está a un paso de clasificarse para la fase de grupos de la Libertadores, un paso fundamental para nutrir las arcas del club. En la ronda anterior no dio opciones al Millonarios colombiano, al que derrotó en Bogotá (1-2) y en Río de Janeiro (2-0) entre los "olés" de la afición carioca. La plantilla intenta no relajarse para evitar morir en la orilla del torneo continental. "Contra el Olimpia va a ser un enfrentamiento peligroso porque es un equipo que ganó la competición. Es un adversario muy difícil y creo que tenemos que ser mejores en los dos partidos. No basta con abrir ventaja aquí y relajarse fuera", dijo el centrocampista Yago Felipe en rueda de prensa. Además, la eliminatoria tendrá un aroma de venganza. La única vez que se enfrentaron los dos equipos en la Libertadores fue en los cuartos de final de 2013, con victoria para el equipo de Asunción. Por su parte, el Olimpia, todo un tricampeón de la Libertadores, viene de eliminar al Atlético Nacional colombiano y al Universidad César Vallejo de Perú. Pero en el estadio Nilton Santos de Río tendrán que sobreponerse a dos bajas sensibles. El delantero Guillermo Paiva, máximo goleador del equipo en esta temporada, cumplirá sanción tras ser expulsado en Medellín, mientras que el portero titular Alfredo Aguilar no viajó con el elenco por una infección en la región del glúteo. Aun así, el Decano no conoce la derrota esta temporada, ni en la Libertadores -tres victorias y un empate-, ni el Campeonato Paraguayo, donde ha firmado dos triunfos y dos empates, aunque está a siete puntos del líder Cerro Porteño, que tiene un partido más. Su punto fuerte es el ataque con Alejandro Silva por la derecha, Fernando Cardozo en la izquierda y Derlis González como director de orquesta. Además, tienen a su favor que el partido de vuelta será el próximo 16 de marzo ante su afición, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. Fuera del campo, el club afronta una sanción de la FIFA por una deuda no pagada que arrastra por el fichaje de González y que le impide contratar nuevos jugadores. Ello le obligó a mirar a las categorías inferiores para refrescar la plantilla. De la base salió precisamente Fernando Cardozo, que es el actual máximo goleador de la Libertadores con tres tantos, los mismos que Francisco da Costa (Bolívar). - Alineaciones probables: Fluminense: Fabio; Nino, Felipe Melo, David Braz; André, Yago Felipe, Calegari, Cristiano; Luiz Henrique, Willian Bigode y Germán Ezequiel Cano. Entrenador: Abel Braga. Olimpia: Gastón Olveira; Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz, Iván Torres; Alejandro Silva, Marcos Gómez, Richard Ortiz, Derlis González; Fernando Cardozo y Jorge Recalde. Entrenador: Julio César Cáceres. Árbitro: el argentino Facundo Tello, auxiliado por sus compatriotas Maximiliano del Yesso y Facundo Rodríguez. Estadio: Nilton Santos, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT del jueves). EFE cms/og