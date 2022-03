Senador Menéndez dice que Biden no tiene "excusa" para mantener el Título 42

Miami, 8 mar El senador estadounidense Bob Menéndez dijo este martes que el gobierno del presidente Joe Biden "no tiene excusa" para continuar con el polémico Título 42, activado por su antecesor, Donald Trump, para cerrar la frontera ante la pandemia y que ha disparado la expulsión de inmigrantes solicitantes de asilo. Menéndez, presidente del Comité de Exteriores del Senado, subrayó que se trata de una medida que discrimina y que se debe dejar a los solicitantes de asilo tramitar ante las autoridades si su peticiones proceden, según declaraciones al canal MSNBC. El senador cubanoestadounidense junto con sus colegas Cory Booker, Alex Padilla y Charles Schumer, líder de la mayoría del Senado, solicitaron este lunes a la Administración de Biden eliminar "de una vez por todas" el uso del Título 42 citando el maltrato del años pasado a las familias haitianas como un ejemplo particularmente preocupante de su mal uso. "Todos vimos con horror cómo miles de familias haitianas, incluidos bebés, fueron devueltas a Haití sin la oportunidad de buscar asilo en Del Río (Texas)", recordaron en una delaración conjunta. Desde que Trump (2017-2021) invocó esa medida sanitaria en 2020 las expulsiones han crecido y al finalizar 2021 las detenciones alcanzaron niveles no vistos en veinte años, según el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC, en inglés). Según este centro de estudios, los agentes de la Patrulla Fronteriza llevaron a cabo más de un millón de expulsiones y deportaciones ese año. Los senadores señalaron que el uso continuado de la medida ha creado "condiciones que amenazan la vida de los migrantes vulnerables, ha enriquecido a los traficantes de personas y ha aumentado significativamente la cantidad de cruces fronterizos peligrosos". Los senadores aplaudieron el reciente fallo de una Corte de Circuito de D.C. ordenando al Departamento de Seguridad Nacional poner en desuso dicha medida para "expulsar a familias a países donde es probable que sufran persecución o tortura". "Rechazar a las familias que buscan protección contra la tortura o la persecución no es lo que somos", subrayaron al criticar que apelar esta decisión ante la Corte Suprema "correría el riesgo de exponer incluso a más familias a daños innecesarios". Los senadores instaron a los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, en inglés)a "revisar su orden actual dado el progreso que ha logrado nuestra nación en su recuperación pandémica". Subrayaron que este asunto es aún más urgente ahora que la Corte del Distrito Norte de Texas ha tomado "la decisión inconcebible" de ordenar a la Administración Biden que retome la práctica inhumana de expulsar a niños no acompañados". "A medida que salimos de esta pandemia, es hora de que la Administración restablezca las protecciones humanitarias en nuestras fronteras", enfatizaron. EFE ims/mj