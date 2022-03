Russell Westbrook y su esposa denuncian el acoso a su familia

Los Ángeles (EE.UU.), 7 mar Russell Westbrook y su esposa Nina Westbrook denunciaron este lunes el acoso que está sufriendo su familia por la actuación del jugador de Los Angeles Lakers. Nina Westbrook publicó una larga lista de tuits en los que se refería explícitamente a Skip Bayless, un controvertido tertuliano estadounidense que suele atacar en los medios a Westbrook por su estilo de juego. La esposa del jugador criticó que Bayless use el mote despectivo "Westbrick" (juego de palabras con "brick", que significa ladrillo) para referirse a su marido y dijo estar "cansada" de esta situación. "Es extremadamente infantil. Ese es mi apellido también y el de otras muchas personas. Eres irrespetuoso y estoy extremadamente ofendida por tu comportamiento. Deberías disculparte", dijo. "Cuando se me está acosando de manera diaria en partidos de baloncesto y estoy recibiendo obscenidades y deseos de muerte para mí y mi familia porque tú estás expresando 'tu verdad', resulta difícil para mí que esté de acuerdo con eso", apuntó. Tras la derrota de los Lakers frente a los San Antonio Spurs, Russell Westbrook dijo ante los medios que apoya "al cien por cien" a su esposa. "No es solo de este año. Pero ahora, ella ha llegado a un punto y mi familia ha llegado a un punto en el que esto les está pesando de verdad. Y es muy desafortunado, para mí personalmente, porque esto es solo un deporte", dijo. "Cuando se trata de baloncesto, no me importan las críticas de fallar o meter tiros. Pero en el momento en que se convierte en que mi apellido se humilla, esto se convierte en un problema", añadió. Westbrook explicó que en el pasado no se había preocupado por este asunto, pero contó que, recientemente, cambió su perspectiva cuando un maestro de uno de sus hijos le dijo que el pequeño sentía mucho orgullo por su apellido. "Le cuenta a todo el mundo: 'Soy Westbrook, soy Westbrook...'. Y entonces me quedé como en shock y dije: 'Maldita sea, ya no puedo permitir a la gente (decir esos motes)'. 'Westbrick', por ejemplo, para mí ahora es humillante. Humilla mi apellido y el legado de mis hijos", explicó. En este sentido, el base de los Lakers dijo que no lleva a sus hijos a los partidos para que no tengan que escuchar lo que algunos aficionados le dicen a su padre. Llegado este verano a Los Ángeles como parte de un arriesgado y veterano proyecto que también incluía los fichajes de Carmelo Anthony y Dwight Howard, Westbrook ha sido el centro de las críticas por la mala temporada de los de púrpura y oro. El conjunto liderado por LeBron James y Anthony Davis es noveno en el Oeste con un balance de 28 victorias y 36 derrotas. Por su parte, Westbrook está promediando 18,1 puntos, 7,6 rebotes y 7,2 asistencias por encuentro, sus peores números desde su segundo año en la NBA (temporada 2009-10). EFE dvp/og