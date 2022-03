Puerto Rico alberga el Wonder of the Seas, barco crucero más grande del mundo

San Juan, 8 mar Puerto Rico alberga este martes en el puerto de San Juan el Wonder of the Seas de Royal Caribbean, el barco crucero más grande del mundo, mientras se espera la llegada del Silver Moon, el exclusivo crucero de lujo de la línea Silversea. El impacto económico local de las visitas de ambos barcos será de 1 millón de dólares, afirmaron en un comunicado de prensa el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi; el director ejecutivo de la Compañía de Turismo (CTPR), Carlos Mercado, y el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá. "Vamos a continuar fortaleciendo el sector turístico para que Puerto Rico siga posicionándose como un destino de clase mundial", sostuvo Pierluisi. El Wonder of the Seas, que tiene capacidad para un máximo de 6.988 pasajeros y una tripulación de 2.300 personas, zarpó el pasado 4 de marzo del puerto de Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.) en su travesía inaugural que durará siete días. El itinerario de una semana incluye paradas en los puertos de Labadee, Haití, y Nassau y Coco Bay, ambos en Bahamas, antes de su regreso al puerto de Fort Lauderdale. El crucero cuenta con cuatro piscinas, la chorrera Ultimate Abyss, la cual tiene una altura de un edificio de 10 niveles, un simulador de olas para practicar deportes acuáticos, una pista de patinaje de hielo y un extenso parque de juegos. El Silver Moon, a su vez, tiene una ocupación máxima de 596 pasajeros y una tripulación de 410 tripulantes. Este crucero zarpó de Bridgetown, Barbados el 22 de febrero y recorrerá varios puertos del Caribe Oriental. Entre las islas a visitar antes de su parada final en Fort Lauderdale el próximo 11 de marzo se encuentran Saint Lucia, Aruba, Saint Thomas, San Martín y Puerto Rico. De acuerdo con el itinerario de Royal Caribbean, el Wonder of the Seas realizará dos visitas al puerto de San Juan durante el año fiscal 2022. Por su parte, el Silver Moon cierra su temporada en el Caribe con este viaje para trasladarse desde Fort Lauderdale hacia el Mediterráneo. EFE jm/mj