Presidente de Yankees considera una vergüenza que se pierda temporada 2022

Redacción Deportes EEUU, 7 mar Para el presidente de los Yankees de New York, Randy Levine, el solo hecho de pensar que la temporada del 2022 del béisbol de Grandes Ligas pueda perderse por completo, constituye una vergüenza. "Llegar a ese punto sería una vergüenza para todos nosotros", señaló Levine al ser entrevistado por Michael Kay, para la cadena YES Network. Las diferencias existentes entre los dueños de equipos de MLB y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas (MLBPA, por sus siglas en inglés)en las negociaciones del nuevo convenio laboral, que mantiene la liga medio de un paro desde el pasado 2 de diciembre, han producido la incertidumbre de los fanáticos, quienes han cuestionado sobre en qué punto terminará esta discusión, lo que llevó a Kay a cuestionar a Levine sobre la posibilidad de que no se juegue béisbol en el año 2022. "Ese es un pensamiento horrible", expresó el principal ejecutivo de la franquicia más ganadora en la historia del béisbol estadounidense. Los Yankees han sido de los equipos que han mantenido una fuerte presencia en el proceso de negociación, al tal grado que uno de los dueños del conjunto, Hal Steinbrenner, estuvo presente durante el intercambio que se prolongó por nueve días en la Florida (E.E.U.U.), entre propietarios y jugadores. Hasta el momento MLB ha cancelado la primera semana de la temporada, que estaba pautada para iniciar el 31 del presente mes, mientras las negociaciones parecen no tomar un buen ritmo, tras la entrega de una nueva propuesta el pasado domingo por parte de los jugadores, la cual no fue bien recibida por MLB. El reloj continúa corriendo y el paro laboral no se detiene.