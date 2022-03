Pollo asado en japonés se dice "yakitori" con sésamo

ARCHIVO - La salsa teriyaki, elaborada con salsa de soja, mirin, sake y una buena porción de azúcar, garantiza que la carne de los pinchos yakitori brille y se mantenga tierna durante la cocción. Foto: Julia Uehren/loeffelgenuss.de/dpa

El pollo no se prepara del mismo modo en cualquier lugar del mundo. En Japón suelen untarlo en una salsa agridulce e intensa, asarlo y comerlo de un pincho, tal como se lo puede ordenar en muchos restaurantes de sushi. De todos modos, ¿por qué esperar la gran salida para probarlo? También se puede hacer en casa. La salsa teriyaki, que se prepara con salsa de soja, mirin, sake y una buena porción de azúcar, hace que la carne del pollo brille y no pierda esa consistencia tierna sobre el fuego. Cuanto más se cocine la salsa, más intenso será su sabor. Lo ideal es untar las porciones de pollo el día anterior en la salsa para que se marinen muy bien. Puede condimentarse con cebollita de verdeo, que le aportará un sabor fresco a la receta, y con semillas de sésamo, que le sumará un tinte a nuez. Para los amantes del picante, se puede optar por ají espolvoreado sobre la carne. Ingredientes para dos personas: 3 dientes de ajo; 5 cm de jengibre; 2 cucharadas de aceite de sésamo (oscuro); 50 gr. de azúcar (moreno); 150 ml de salsa de soja; 150 ml de mirin (como alternativa puede ser vino Oporto); 50 ml de sake (o sherry/jerez seco); 2 palitos de madera; filets de pechuga de pollo (de 160 gr. cado uno); 2 cebollitas de verdeo; 2 cucharadas de semillas de sésamo (tostadas); 1 cucharada de ají picante molido. Preparación: 1. Pela los ajos y el jengibre y córtalos en trozos grandes. Presiona un poco los dientes de ajo con el mango del cuchillo para que desplieguen mejor su aroma, y luego dora ambos ingredientes en el aceite de sésamo en una cacerola a fuego lento durante unos 10 minutos. 2. Añade el azúcar, la salsa de soja, el mirin y el sake y revuelve hasta que comience a hervir y el azúcar se haya diluido. Deja que se cocine durante al menos una hora sin tapa a fuego muy lento (también puede ser más tiempo) hasta que la salsa se espese. Deja enfriar. 3. Humedece bien los palitos de madera en agua para que después no se quemen. Lava las pechugas en agua corriente y sécalas. Corta la carne en tiritas y pínchalas en forma de ola en los palitos (como alternativa, puedes cortar la carne en dados). Pásale a la carne la salsa con un pincel, siendo generosa con las cantidades. 4. Pinta una sartén con un poco de aceite y ponla en el fuego. Cuando esté caliente, dora los palitos con los trozos de pechuga cambiando de lados para que se doren todas las caras. De vez en cuando puedes añadirle salsa a la carne. 5. Lava los cebollines, sécalos y retira la parte más oscura y las raíces. Luego pícalos en líneas diagonales finas. 6. Antes de servir los brochettes, vuelve a pasarles un poco de salsa con el pincel y decóralos con cebollita, semillas de sésamo tostadas y ají picante a gusto. El resto de la salsa puedes servirla en la mesa como condimento adicional. dpa