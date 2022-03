"Perdimos nuestra vida": las mujeres ucranianas se enfrentan a un futuro incierto

SHOTLIST PRZEMYSL, POLONIA8 DE MARZO DE 2022FUENTE: AFPTV 1. Paneo de izquierda a derecha de refugiados tomando un autobus2. Plano medio de refugiados tomando un autobus 3. SOUNDBITE 1 - Anastasia Kazankina, refugiada de Kiev (inglés, 22 seg.): "Perdimos nuestra vida, nuestra seguridad, no podemos hacer ningún plan porque no sabemos qué pasará mañana. Es muy estresante ahora, es lo único que puedo decir." "We lost our life, our safety, we cannot plan any future because we don’t know what will bebe tomorrow. It’s very stressful now, that is all that I can say." 4. SOUNDBITE 2 - Vera Verozub, refugiada de Kiev (mujer, ruso, 13 seg.): "Es realmente difícil porque vivimos allí muchos años y a mis nietos los han sacado de la escuela" 5. Plano medio de refugiados tomando un bus6. Primer plano de un voluntario distribuyendo comida7. Plano medio de refugiados esperando8. Primer plano de un menor9. Plano panorámico de la estación 10. SOUNDBITE 3 - Yulia Sokolovskaya , refugiada de Járkov (mujer, inglés, 12 seg.): "Toda mi vida, dejé toda mi vida allí y realmente espero volver. Quiero volver a casa algún día. " "All my life, I left all my life there and I really hope to come back there. I want to come back home one day." 11. Paneo de derecha a izquierda de refugiados en la estación 12. Plano medio de refugiados en la estación