Pedersen muestra poderío al esprint, Laporte sigue de amarillo

Redacción deportes, 8 mar El danés Mads Pedersen (Trek Segafredo), campeón del Mundo en 2019, se impuso tras un disputado y largo esprint en la tercera etapa de la París Niza disputada entre Vierzon y Dun-le-Palestel, de 190.8 km, en un final con caída en la recta de meta que afectó, sin consecuencias, al líder, el francés Christophe Laporte (Jumbo Visma). Pedersen (Aarhus, 26 años) protagonizó una llegada con esprint lanzado desde muy lejos, pero el hombre que heredó el arcoíris en 2019 de Alejandro Valverde aguantó los ataques de sus rivales y logró levantar los brazos por segunda vez en la temporada, ya que se impuso antes en una etapa de la Estrella de Besseges. El velocista nórdico, ganador de clásicas como la Kuurne Bruselas y la Gante Wevelgem, ganó el duelo al francés Bryan Coquard (Cofidis) y al belga Wout Van Aert (Jumbo Visma). Mientras Pedersen saboreaba la miel del triunfo, Christophe Laporte rodaba por el asfalto con el maillot amarillo sobre sus espaldas. No hubo daños serios. Laporte mantuvo, por último día, el liderato, seguido de dos compañeros, Van Aert a 1 segundo y Primoz Roglic tercero a 9 en vísperas de una contarreloj que puede poner al esloveno al mando de la Carrera del Sol. El español Iván García Cortina trató de meterse en el esprint tras un buen trabajo de aproximación del Movistar, pero el asturiano solo pudo alcanzar la decimotercera posición. La etapa tuvo el protagonismo de 3 corredores que pronto apostaron por la aventura: De Gendt, Doull y Gougeard se lanzaron a un sueño imposible que terminó a 26 km de meta, cuando las cotas empezaron a endurecer el recorrido y se movieron los favoritos de la general y los aspirantes al esprint. Dos equipos, el Trek de Pedersen y el Alpecin de Philipsen dejaron claro que no querían dar hilo a la cometa de la fuga, por lo que trabajaron para derribarla. Por si fuera poco, el Jumbo se puso en modo controlador, con todos sus efectivos delante, incluso el maillot amarillo trabajando como un gregario más. En plena subida a la Cota de Le Peyroux (2,5 km al 5,6 por ciento) se disolvió la avanzadilla y se removió el pelotón. Mientras, Jakobsen ya iba sufriendo los rigores de las subidas, no precisamente duras, pero que a veces con muros para los velocistas. Apareció Roglic en primera persona para pescar 2 segundos en el esprint intermedio de Balsac. Un aviso de autoridad y de ambición de un corredor poco dado a regalar nada. Su equipo, por tercer dia consecutivo, lo quería todo, y para ello trabajó mucho. Una cota no puntuable con la cima a 7 de meta de 2,5 km al 3,3., volvió a agitar el avispero. El danés Kragh Andersen (DSM) trató de alterar el orden de los jefes, Roglic y Van Aert, pero el nórdico se quedó con las ganas de irse solo a meta. En un final en ascenso se animaron los hombres del Ag2r Citrôen, incluso el Movistar, buscando la suerte para García Cortina. Pero el Trek y Pedersen tenían el día señalado y pusieron el órdago sobre la mesa. Pedersen atacó desde lejo, Coquard y Van Aert salieron a su rueda pensando que la precipitación le pasaría factura al danés. Pero el danés aguantó con fuerza descomunal. Por eso se llevó la etapa. Su estreno en la Carrera del Sol. La cuarta etapa propone este miércoles una lucha individual contrarreloj entre Domérat y Montluçon, en un recorrido de 13.4 km exigente que incluye algunas subidas, como la inicial en Les Bregettes (1,2 km al 4,6 por ciento) y la que conduce a meta, de 0,8 km al 7. EFE soc/apa