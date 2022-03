OMS denuncia "grave presión" sobre salud y ataque a infraestructura sanitaria

Copenhague, 8 mar El sistema sanitario de Ucrania está bajo "presión grave" por el conflicto bélico con Rusia, por lo que es necesario asegurar el establecimiento de corredores para ayuda humanitaria, señaló este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), preocupada por el creciente número de ataques a infraestructura sanitaria. La acción prioritaria debe centrarse en tres áreas, considera esta organización: asegurar la llegada de material sanitario a Ucrania; que los países vecinos tengan la infraestructura y la competencia necesarios para atender a los desplazados por la guerra, y poder responder a los requerimientos inmediatos dentro del país a través del centro de operaciones establecido en el oeste. "Hay escasez de medicinas esenciales para salvar vidas como oxígeno e insulina, equipo de protección personal, material quirúrgico, anestesia y productos sanguíneos", señaló en rueda de prensa el director de la oficina regional europea de la OMS, Hans Kluge. Dos cargamentos de la OMS con 76 toneladas de suministro de urgencias y de trauma, así como neveras, congeladores y hielo están en tránsito dentro de Ucrania, y hay más de camino con suministro adicional y 500 concentradores de oxígeno. OMS-Europa aseguró que está respondiendo a las necesidades más urgentes dentro del país mediante el envío de suministros, programas de capacitación y dotación de personal a través de la movilización de equipos médicos. Asegurar el tratamiento de personas con necesidades de salud a largo plazo como cáncer o diabetes constituye un "gran reto", explicó Kluge, debido a la ruptura de las líneas de suministro. La situación es especialmente preocupante en el este de Ucrania, donde ha habido un conflicto bélico desde 2014, debido al movimiento de la línea del frente, y donde hay necesidad urgente de agua y material médico, explicó Tarik Jarasevic, portavoz de OMS-Ucrania. Ucrania mantiene no obstante en pie "de forma notable" el sistema de vigilancia y respuesta de la covid-19, señaló Kluge, que pronosticó que el número de muertes por coronavirus (731 la semana pasada) aumentará mientras continúe la escasez de oxígeno. "La población anciana se verá afectada de forma desproporcionada al interrumpirse el acceso a la sanidad y porque solo un tercio de los mayores de 60 años han recibido la pauta completa de la vacuna", dijo el máximo responsable de OMS-Europa. DIECISÉIS ATAQUES A INFRAESTRUCTURA SANITARIA CONFIRMADOS La OMS aseguró que se han confirmado dieciséis ataques sanitarios en Ucrania -lo que incluye también episodios de violencia física y psicológica y de obstrucción a su actividad-, con un total de al menos 9 muertos y dieciséis heridos, y que hay más que están siendo verificados. Los ataques se han producido en grandes ciudades y en la línea del frente, señaló la OMS, que por motivos de seguridad no difunde su localización y que tampoco atribuyó la autoría de los mismos. "Continuaremos actualizando esas cifras. Se han estado incrementando bastante rápido durante los últimos días", reveló en la misma comparecencia la responsable de Emergencias de OMS-Europa, Catherine Smallwood. Smallwood denunció también la apropiación indebida de infraestructura como las ambulancias, que están siendo usadas para otros propósitos. "No debería ser necesario decir que los trabajadores sanitarios, hospitales y otras instalaciones médicas nunca deben ser un objetivo, incluso durante crisis y conflictos", afirmó Kluge. MAYOR RIESGO PARA MUJERES Y NIÑAS Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, OMS-Europa resaltó que mujeres y niñas afrontan "mayor riesgo" de sufrir ataques fuera de sus hogares y por grupos armados, así como violencia de género y abusos sexuales. Su papel en una situación de emergencia humanitaria es "clave", más aún en un país en el que el 71 % de los hogares en las zonas de conflicto en Ucrania estaban dirigidos por mujeres antes del 24 de febrero, día de inicio de la ofensiva rusa, y que constituyen el 83 % del personal sanitario en aquel país. "Las necesidades de salud de mujeres y niñas, incluyendo atención obstétrica, salud maternal y reproductiva, y respuesta a violencia sexual y de género deben ser priorizadas", afirmó Kluge. EFE alc/jam/ig (audio)