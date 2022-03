No todo es tofu: otras fuentes de proteínas para vegetarianos

ILUSTRACIÓN - El tofu se prepara en base a porotos de soja y se utiliza en numerosas formas en la cocina vegetariana. Foto: Christin Klose/dpa

El tofu es muy utilizado a la hora de preparar platos vegetarianos. Muchos lo suman a sus recetas porque saben que es un producto rico en proteínas, un componente muy buscado por quienes no comen carne. Sin embargo, no es la única fuente proteica posible para el organismo. "El tofu tiene un alto contenido proteico, pero desde el punto de vista de la salud no hay por qué incorporar a las comidas vegetarianas ni tofu, ni otros productos como el tempeh, ni el seitán, ni nada hecho a base de lupinos", dice la nutricionista alemana Gertrud Winkler. "Tanto el queso como los huevos, así como las legumbres del tipo de las arvejas, los porotos y las lentejas aportan suficientes proteínas", puntualiza. Para los especialistas consultados, el tofu es una buena alternativa cuando se sientan a una misma mesa vegetarianos y carnívoros: estos últimos pueden comer una milanesa o unas salchichas si así lo desean, mientras que los vegetarianos pueden disfrutar de alguna opción con tofu. Este tipo de productos imita en cierto modo algunas particularidades de la carne, por eso son una buena alternativa para facilitar la transición hacia una alimentación vegetariana. dpa