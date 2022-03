MLB establece calendario y sueldo completo en nueva propuesta a jugadores

Redacción Deportes EEUU, 7 mar Los dueños de equipos de MLB y la Asociación de Grandes Ligas (MLBPA) se reunieron este lunes mediante video, por la plataforma Zoom, en una interacción en la que presentaron una propuesta verbal a los peloteros, junto a la que dieron un plazo hasta este martes para aceptarla e iniciar la temporada con un calendario normal de 162 partidos y el pago completo de salarios. Según indicó en un mensaje en su cuenta de la red social el periodista de The Athletic, Evan Drellich, en la reunión que se produjo mediante varias llamadas por la plataforma Zoom, participaron los abogados de ambas partes y los propietarios de equipos flexibilizaron en varios puntos de su propuesta entre ellas la celebración del calendario normal y por ende el pago del salario completo a los peloteros, dándole como fecha límite para aceptarla, la noche de este martes. En la propuesta de este lunes, MLB ofreció comenzar el nuevo pacto laboral con un límite en el impuesto de lujo de $ 228 millones de dólares, pasando a $ 238 millones al final del acuerdo, subiendo ocho millones más a su propuesta original de 220 millones, pero aún lejos de los 238 y 263 millones planteados por el gremio de jugadores. Los demás puntos tratados en el encuentro de este lunes no fueron revelados, pero ante esta nueva propuesta, el martes será un día clave para el futuro de la temporada. Los elementos de la negociación, tratados de manera verbal este lunes, serán presentados de manera escrita en una reunión que sostendrán ambas partes este martes, encabezados por el comisionado adjunto de la MLB, Dan Halem, y el negociador principal de la MLBPA, Bruce Meyer. De llegar a un acuerdo este martes, la liga tendría el espacio de completar el calendario regular, ya que podría reprogramar los partidos que se pierdan, de no cumplirse el plazo de iniciar las acciones el próximo 31 de marzo. EFE hr/ga