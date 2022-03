Mitsotakis anuncia botón de pánico para las mujeres en peligro

Atenas, 8 mar El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anunció este martes el lanzamiento de un botón de pánico para las mujeres que se sientan en peligro. En una intervención ante el Parlamento con motivo del Día Internacional de la Mujer, el líder conservador señaló que "próximamente" se creará con la ayuda de una compañía de telefonía una aplicación que permitirá a la mujer que se encuentra en peligro pedir ayuda con sólo pulsar un botón de su teléfono móvil. El botón de pánico que se usa en varios países fue una petición de muchas organizaciones de mujeres, añadió. Aunque en los últimos años se están haciendo tímidos avances en cuanto a igualdad, Grecia sigue siendo uno de los países menos avanzados de la Unión Europea en este aspecto. Según el Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE), Grecia sufre junto a Hungría las mayores desigualdades en el ámbito del poder de toda la Unión Europea. Muestra de ello es que tan solo el 20,6 % de los escaños del Parlamento heleno lo ocupan mujeres. Aunque nunca ha habido una primera ministra, desde 2020 este país cuenta con una jefa de Estado, Katerina Sakellaropulu, quien aprovechó el Día de la Mujer para recordar que la posición de la mujer, a pesar de los avances que se han dado para el ejercicio pleno e igualitario de derechos, a menudo marcha hacia atrás, como demuestra el creciente número de feminicidios. Desde que la medallista olímpica de vela Sofía Bekatoru desató el #metoo en Grecia tras confesar que había sido violada, se ha roto un tabú en torno a la violencia machista y han salido a la luz muchos casos de violaciones, como también de feminicidios, que hasta hace poco parecía que no existieran. El líder del partido izquierdista Syriza, Alexis Tsipras, recordó este martes en su intervención en el Parlamento que en 2021 hubo 17 asesinatos de mujeres a manos de hombres (Grecia tiene 10,7 millones de habitantes) y dos en lo que va de 2022, y afirmó que ya es hora de que se tipifique el delito de "feminicidio". Tsipras, en cuyos dos mandatos de Gobierno (2015-2019) apenas se rodeó de mujeres en su gabinete, destacó la necesidad de cambiar las condiciones para que las mujeres estén "a la altura que les corresponde". En ese contexto, anunció que en el próximo congreso del partido la cúpula de Syriza propondrá la representación paritaria en todos los órganos de la formación. La celebración del Día de la Mujer estuvo sobre todo marcada por la guerra en Ucrania y no solo los políticos aludieron a la situación especialmente difícil que afrontan las mujeres obligadas a huir de su país. En una manifestación en el centro de Atenas, a la que, como viene siendo tradicional, acudieron como mucho un par de miles de personas, se desplegaron banderas de Ucrania en solidaridad con la población que sufre la invasión de Rusia. "Detened esta atrocidad", "Los ucranianos no bombardearon vuestras ciudades" y "Solidaridad con las mujeres ucranianas" eran algunas de las consignas que se podían leer en las pancartas que portaban las manifestantes. EFE ih/ads (vídeo)