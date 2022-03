Messi y la tarea de romper su sequía en el que fue su jardín

Madrid, 8 mar El argentino Leo Messi podría estar ante su último partido frente al Real Madrid. 26 goles contra el que fue su gran rival en sus 17 temporadas en el Barcelona, y 15 de ellos en un Santiago Bernabéu que por primera vez pisará con otra camiseta, la del París Saint-Germain, para intentar romper una sequía de nueve partidos sin marcar al conjunto blanco. Más de dos años han pasado desde el último encuentro que disputó Messi en el estadio madridista. La pandemia del coronavirus obligó a parar LaLiga Santander y en su reanudación el Real Madrid jugó sus encuentros como local en el Alfredo Di Stéfano. Infausto recuerdo para Messi aquel 1 de marzo de 2020 en el que, con las gradas abarrotadas y sin imaginarnos lo que se nos venía encima, el Barcelona que por aquel entonces estaba entrenado por Quique Setién caía 2-0 con goles de Vinicius y Mariano. Más atrás en el tiempo hay que remontarse para recordar su último gol al Real Madrid, al 6 de mayo de 2018, misma temporada en la que, el 23 de diciembre de 2017, en el duelo de ida en LaLiga Santander, anotó su último tanto en un Santiago Bernabéu que pasó de ser su jardín a no poder celebrar un gol para un Barcelona que no gana un clásico desde el 2 de marzo de 2019. Y eso que la historia de Messi contra el Real Madrid arrancó de forma inmejorable. En su primera temporada como jugador del primer equipo a todos los efectos marcó un triplete, con gol en el minuto 90 incluido, para el trepidante 3-3 final del 10 de marzo de 2007. Su estreno en el Bernabéu tardó dos años en llegar, en un partido para la historia de los clásicos. El astro argentino anotó un doblete en la famosa victoria 2-6 del Barcelona el 2 de mayo de 2009. Temporada que acabó con pleno de títulos, seis, del equipo que dirigía Pep Guardiola. Desde entonces, Messi ha celebrado 15 goles en sus visitas al conjunto blanco, repartidos en 22 partidos en los que acumuló 12 victorias, 3 empates y 7 derrotas. En dichos encuentros dejó, como no, actuaciones estelares. En el recuerdo aquel triplete en 2014 para el 3-4 final y, sobre todo, el gol en el minuto 92 para romper 2-2 que reflejaba el marcador; partido en el que dejó una imagen histórica de los clásicos, quitándose la camiseta y mostrándosela a los 81.044 aficionados que se dieron cita aquel 23 de abril en el Santiago Bernabéu. EN EL ÚNICO PRECEDENTE EN LIGA DE CAMPEONES, SALIÓ VENCEDOR Durante las 17 temporadas de rivalidad entre Barcelona y Real Madrid que vivió Messi, ambos equipos solo se cruzaron una vez en ‘Champions'. En las semifinales de la temporada 2010-2011 en mitad de cuatro clásicos en 18 días que elevaron la tensión a su máximo nivel. Eliminatoria en la que el argentino fue decisivo. En la ida, el 27 de abril de 2011, anotó un doblete en el Santiago Bernabéu tras la expulsión de Pepe por la entrada sobre Dani Alves que protagonizó la polémica en dicho encuentro y el famoso “¿por qué?” del portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid. Con el 0-2 de la ida, el Barça cerró la eliminatoria en la vuelta con goles del español Pedro para los azulgrana y del brasileño Marcelo para los blancos, clasificándose para una final de Liga de Campeones que acabó ganando 3-1 al Manchester United en Wembley. Este miércoles, 11 años después, Messi tendrá la oportunidad de volver a ser decisivo en el Santiago Bernabéu, aunque por primera vez en su carrera lo hará defendiendo otros colores. Los de un París Saint-Germain que, quizá, le den suerte para romper su mala racha frente al Real Madrid. No lo fue así en la ida, en la que el belga Thibaut Courtois le detuvo un penalti que a la postre certificó el noveno encuentro en el que el argentino se marchó sin poder marcar al Real Madrid. EFE 1011880 omb/ea