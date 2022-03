Más demandados por el derrumbe de un edificio en Miami-Dade en 2021

Miami, 8 mar Los afectados por el derrumbe de un edificio en Surfside (sur de Florida) el pasado junio demandaron a la comunidad de propietarios y a los constructores de un lujoso condominio vecino, a los que acusan de tener parte de culpa en el desastre que causó casi un centenar de víctimas, informaron medios locales. Esta demanda presentada ante los tribunales del circuito de Miami-Dade es en realidad un añadido a otra interpuesta contra el promotor inmobiliario del condominio Eighty Seven Park, diseñado por el famoso arquitecto italiano Piano, y otras firmas participantes en el proyecto. Ahora los demandados son, además de la comunidad de vecinos, la firma de arquitectura con sede en Canadá Stantec, la de ingeniería Florida Civil y Geosonics, una empresa que realiza perforaciones sónicas. Los demandantes son víctimas del derrumbe del edificio Champlain Towers South, construido en los años 80 y situado a pie de playa en Surfside, parte del cual se vino abajo en medio de la noche el 24 de junio de 2021 por causas aun no determinadas oficialmente. Antes del derrumbe una firma de ingeniería había constatado que tenía fallas estructurales y así lo plasmó en un informe. Noventa y ocho personas murieron a causa del derrumbe, que pese a ser parcial dejó inhabitable el edificio, que fue derribado totalmente el 4 de julio de 2021. En la nueva demanda se alega que la comunidad de vecinos y las tres firmas tienen "responsabilidad compartida" en el colapso de Champlain Towers South. Los demandantes argumentan que las obras de construcción de Eigthy Seven Park pusieron en peligro al edificio contiguo y atribuyen a los nuevos demandados acciones específicas o negligencias que "impactaron negativamente" en Champlain Towers South. Los anteriores demandados, entre ellos la firma constructora Terra Group, negaron los argumentos esgrimidos en la demanda. El diario The Miami Herald pudo hablar con David Weinstein, un abogado del grupo que desarrolló el proyecto Eighty Seven Park, quien dijo que sus clientes niegan "categóricamente" las acusaciones y resaltó que Champlain Towers South era un edificio con múltiples fallos y mantenido y reparado de manera "inadecuada". El abogado subrayó que esperan que la investigación federal sobre las causas del derrumbe, que aún está en marcha, corrobore la posición de sus clientes. El juicio por estas demandas está fijado para marzo de 2023 y, según el diario, algunos de los afectados por el derrumbe han llegado ya a arreglos extrajudiciales. En febrero pasado los abogados de los dueños de apartamentos del edificio derrumbado llegaron a un acuerdo "tentativo" por el que repartirán 83 millones de dólares entre quienes perdieron su vivienda. Ese acuerdo no tiene efecto sobre las demandas por homicidio culposo presentadas por parte de las familias de las 98 personas que murieron en el derrumbe.