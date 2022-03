Martes, 8 de marzo de 2022 (23.00 GMT)

============== UCRANIA GUERRA ============== UCRANIA Zelenski, ante el Parlamento británico: "No nos rendiremos" Londres "No nos rendiremos", aseguró este martes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el primer discurso de un líder extranjero ante los diputados en la Cámara de los Comunes (baja) del Reino Unido, que le dedicaron una larga ovación. "Lucharemos en los bosques, en los campos, en las orillas y en las calles", declaró por videoconferencia Zelenski, unas palabras con las que parafraseó uno de los discursos más célebres del ex jefe de Gobierno británico Winston Churchill en la II Guerra Mundial. EEUU EEUU veta importación de crudo, gas y carbón de Rusia por invasión de Ucrania Washington Estados Unidos prohibió este martes las importaciones de petróleo, gas natural y carbón desde Rusia, como castigo a la invasión de Ucrania, aunque reconoció que la medida va a suponer un coste para sus propios ciudadanos por el aumento del precio del combustible. El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció el veto en un discurso en la Casa Blanca, antes de partir hacia Texas, el mayor estado productor de petróleo y gas del país. En la práctica, la prohibición, que tiene efecto inmediato, supone el bloqueo por parte de EEUU de cualquier compra nueva de crudo y de ciertos productos petroleros, gas licuado y carbón rusos, además de cancelar las entregas de contratos existentes. La Casa Blanca pidió a las compañías petroleras estadounidenses perforar y extraer más crudo para frenar la escalada de precios de la energía desatada por la invasión rusa de Ucrania y el veto de Washington al petróleo ruso. Por su parte, el Reino Unido reducirá gradualmente las importaciones de petróleo ruso y dejará de comprar crudo a Moscú para finales de este año, anunció el ministro de Empresas, Energía y Estrategia Industrial británico, Kwasi Kwarteng. ENERGÍA Bruselas prepara medidas de emergencia para limitar los precios de la energía Estrasburgo (Francia) La Comisión Europea (CE) presentó este martes una serie de medidas extraordinarias para ayudar a los países de la Unión Europea a amortiguar el vertiginoso ascenso de los precios de la energía tras la invasión de Rusia a Ucrania, con el objetivo final de emanciparse de los hidrocarburos rusos en 2030. "Es evidente que somos demasiado dependientes de Rusia en nuestras necesidades energéticas", declaró en rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans. El Ejecutivo comunitario se propone reducir la dependencia de los hidrocarburos rusos a corto plazo y facilitar también "herramientas" para que los Estados miembros de la UE puedan aplacar el histórico "shock" de los precios energéticos, que se han disparado aún más desde la invasión de Ucrania. ENERGÍA Rusia amenaza con detener gas a Europa Redacción internacional Rusia dijo hoy que tiene todo el derecho a tomar medidas si se imponen sanciones a sus exportaciones energéticas, como establecer un embargo al gas que llega a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1, dijo el viceprimer ministro Alexander Novak. "Rusia ha sido un socio confiable, pase lo que pase. E incluso ahora, Gazprom cumple plenamente con sus compromisos contractuales, sus obligaciones de entregar gas a Europa" dijo el viceprimer ministro en declaraciones recogidas por la agencia Interfax. "Al mismo tiempo, entendemos que, con las acusaciones infundadas contra Rusia con respecto a la crisis energética de Europa y la prohibición de Nord Stream 2, tenemos todo el derecho a tomar represalias e imponer un embargo sobre el gas bombeado a través de Nord Stream 1, que hoy está lleno al cien por ciento", recalcó. RUSIA Putin firma un decreto de emergencia para prohibir exportaciones Redacción Internacional El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó hoy un decreto de "medidas especiales" para garantizar la economía de Rusia y en el que autoriza al Gobierno a prohibir exportaciones de productos y materias primas. El objetivo del decreto se publica para "garantizar la seguridad de la Federación Rusa y el funcionamiento ininterrumpido de la industria", y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, según informan las agencias locales rusas. Además, el Banco Central ruso anunció hoy que limita a 10.000 dólares el máximo que un cliente podrá sacar en moneda extranjera en efectivo en sus cuentas de divisas, informó Sputnik. POLONIA Polonia dispuesta a transferir sus aviones MiG-29 a una base de EE.UU. Cracovia (Polonia) El Gobierno polaco comunicó este martes su disposición a trasladar todos sus aviones de combate MiG-29 a Alemania para ponerlos a disposición de Estados Unidos en una base de ese país en territorio germano. El ministro de Exteriores, Zbigniew Rau, aseguró en un mensaje de sus redes sociales que Polonia está "preparada" para entregar sus cazas después de que el lunes el primer ministro, Mateusz Morawiecki, desmintiera informaciones sobre que Varsovia iba a transferir directamente esos aviones de combate a Ucrania. En su mensaje el ministro polaco no especificó si el destino final de este armamento será la Fuerza Aérea ucraniana. EMPRESAS Los emblemas del capitalismo americano suspenden sus operaciones en Rusia Nueva York Las marcas más emblemáticas de EE.UU. y la cultura del capitalismo, como Coca Cola, McDonald´s o Starbucks, anunciaron este martes casi al unísono que suspenden sus operaciones en Rusia, sumándose así a las decenas de empresas que en días anteriores tomaron una medida similar. Los anuncios de hoy son especialmente significativos, tanto por el volumen de negocios como por lo simbólico de unas marcas que representan como ninguna otra el "american way of life" y cuya llegada a Rusia, en el particular caso de McDonald´s en 1990, se convirtió en su momento un acontecimiento de modernidad en la Rusia postsoviética. REFUGIADOS Un millón de niños han abandonado Ucrania, muchos sin sus familias Londres Un millón de niños han huido de Ucrania en las últimas semanas y un número creciente llegan a otros países "solos y sin apoyo familiar", lo que están generando "una crisis de protección de menores", afirmó hoy la organización no gubernamental Save the children. Cuando se suman ya más de dos millones de refugiados por la invasión rusa, la ONG pide a las autoridades fronterizas y organismos humanitarios que "adopten medidas para mantener a los niños con sus principales cuidadores", "brinden apoyo psicológico" e introduzcan "programas para prevenir la separación". VÍCTIMAS La ONU verifica 1.335 civiles muertos o heridos en guerra en Ucrania Ginebra La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo hoy que ha podido verificar y documentar que 1.335 civiles han resultado muertos o heridos en la guerra en Ucrania, en un recuento que cubre las víctimas registradas entre las 04.00 (hora local) del 24 de febrero y la medianoche del 7 de marzo. De ellos, 474 personas han muerto en los ataques, entre ellos 29 niños; y un total de 861 han sido heridas, entre las cuales se encuentran 44 menores. En todos los casos se trata de personas que han sido identificadas, cuyo lugar de muerte y circunstancias han sido corroboradas. VÍCTIMAS EE.UU. estima que entre 2.000 y 4.000 soldados rusos han muerto en Ucrania Washington Estados Unidos estima que entre 2.000 y 4.000 soldados rusos han muerto en combate desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania y prevé que las próximas semanas de guerra serán "muy duras". El dato lo dio el director de Inteligencia del Pentágono, general Scott Berrier, durante una comparecencia de los representantes de las principales agencias de inteligencia del país ante un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos. La semana pasada, el Ministerio de Defensa de Rusia informó de 498 bajas en las filas rusas. EVACUACIONES Ucrania evacúa Sumy e Irpin y acusa a Rusia de impedirlo en Mariúpol Redacción Internacional Ucrania comenzó hoy a evacuar a los primeros ciudadanos de Sumy, en el noreste del país, y continuó el traslado de civiles de Irpin, en la región de Kiev, pero no pudo hacerlo en la ciudad portuaria de Mariúpol, a orillas del mar interior de Azov, debido a ataques rusos. Más de dos millones de personas han huido ya de Ucrania desde que empezó la invasión rusa hace trece días, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). BOMBARDEOS Al menos 9 personas mueren en un bombardeo en la ciudad ucraniana de Sumy Leópolis (Ucrania) Al menos nueve personas, entre ellas dos niños, murieron en un ataque ruso contra edificios residenciales en la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, según el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano. La aviación rusa "atacó insidiosamente casas" en la ciudad cerca de las 23.00, hora local (21.00 GMT), indicó la agencia estatal, según la cual los equipos de rescate sacaron de los escombros a nueve personas fallecidas, entre ellas dos niños. El jefe de la administración estatal regional de Sumy, Dmitro Zhyvytskyy, señaló en su cuenta de Telegram que aviones rusos lanzaron bombas sobre la ciudad y el distrito, en zonas residenciales. SUECIA Suecia cree que pedir ingreso en OTAN desestabilizaría situación de seguridad Copenhague Presentar una solicitud de ingreso en la OTAN ahora empeoraría la situación de seguridad en Europa, afirmó este martes la primera ministra de Suecia, la socialdemócrata Magdalena Andersson, cuyo país está asociado a la Alianza, pero no es miembro. "Si Suecia eligiera enviar una solicitud, eso desestabilizaría aún más esta parte de Europa y aumentaría las tensiones. Suecia contribuiría así a desestabilizar la situación", dijo en rueda de prensa Andersson tras discutir con toda la oposición el panorama creado por el conflicto bélico en Ucrania. DETENIDOS EN MANIFESTACIONES Bachelet: 12.700 fueron detenidos en Rusia en protestas contra guerra Ginebra La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que unas 12.700 personas han sido detenidas arbitrariamente en Rusia por haber participado en protestas pacíficas contra la guerra de Ucrania. "En Rusia, el espacio para la discusión o la crítica de las políticas públicas, incluyendo las acciones militares contra Ucrania, está más y más restringido", dijo en una presentación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra. Asimismo, sostuvo que es preocupante el uso de "legislación represiva que impide el ejercicio de los derechos civiles y políticos y criminaliza el comportamiento que no es violento". Explicó que las definiciones que incluye esa legislación es amplia y a la vez vaga, con respecto en lo referido a lo que es extremismo o incitación al odio, particularmente en un contexto de guerra. PRENSA The New York Times se retira temporalmente de Rusia y BBC vuelve Nueva York/Londres El diario The New York Times anunció que retira a todo su personal de Rusia, en respuesta a la nueva ley promulgada en Moscú que "criminaliza el periodismo independiente", según un comunicado de la organización. Sin embargo, la cadena pública británica BBC anunció hoy que volverá a informar en inglés desde Rusia a partir de esta noche, después de haber suspendido temporalmente el trabajo de sus periodistas en ese país el viernes por la aprobación de una ley que prevé penas de cárcel por diseminar "información falsa". El anuncio del NYT se suma al de otros medios anglosajones, la agencia económica Bloomberg, al igual que medios españoles como la agencia EFE y Radiotelevisión Española, amén de otros medios alemanes, franceses e italianos, que han suspendido temporalmente sus actividades en Rusia. _______________________________ R.UNIDO MONARQUÍA Archivado el caso de abuso sexual de menores contra el príncipe Andrés Nueva York El caso de abuso sexual de menores contra el príncipe Andrés de Inglaterra presentado por Virginia Giuffre en una corte de Nueva York fue este martes formalmente desestimado después de que las partes firmaran el pasado mes de febrero un acuerdo privado. Así lo estipula una orden judicial firmada por el juez Lewis Kaplan, del distrito sur de Nueva York, en un breve documento que indica que el sobreseimiento tiene carácter definitivo, y que cada una de las partes debe pagar las costas asociadas al proceso legal. CORONAVIRUS CHINA China registra contagios diarios récord pese a su política de tolerancia cero hacia la covid Pekín China sufre rebrotes en casi todo el país y ha registrado esta semana sus cifras más altas de contagios diarios en meses a pesar de su severa política de tolerancia cero hacia la covid. El país informó hoy por tercer día consecutivo de al menos 300 nuevos casos de covid en su parte continental, una cifra ínfima en comparación a la que se da en otros países y teniendo en cuenta que la población china es de 1.411 millones de habitantes, pero inédita en el gigante asiático desde la primera mitad de 2020. En la China continental se han administrado 3.160 millones de dosis de vacunas contra la covid-19, suficientes para que la totalidad de la población vacunable haya recibido dos dosis, según cifras oficiales. AUSTRALIA INUNDACIONES Inundaciones obligan a evacuar a 80.000 personas en el este de Australia Sídney (Australia) Las inundaciones que azotan desde hace más de dos semanas la costa este de Australia obligaron a las autoridades a proceder a la evacuación este martes de unas 80.000 personas en la región de Nueva Gales del Sur, el estado más poblado del país, y elevó a 21 la cifra total de muertos. Las autoridades hallaron este martes los cadáveres de dos personas que quedaron atrapadas en una riada en el oeste de Sídney, lo que eleva la cifra de fallecidos en Nueva Gales del Sur a ocho, mientras que en la vecina región de Queensland, azotada la semana pasada por el temporal, suman trece decesos en esta catástrofe. PAKISTÁN ATENTADO Al menos 4 muertos en un atentado contra las fuerzas de seguridad en Pakistán Islamabad Al menos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad fallecieron y 24 personas resultaron heridas, entre ellas varios civiles, en un atentado suicida registrado este martes en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, poco después de que el presidente paquistaní, Arif Alvi, participase en un acto.ciudad El ataque tuvo lugar a las 14.50 hora local (9.50 GMT) en la de Sibi, cuando "un atacante suicida se inmoló entre las fuerzas de seguridad que estaban a cargo de una persona de gran importancia", dijo a Efe Ghulam Khan, un oficial de policía del puesto de control de Quetta, capital de Baluchistán. DÍA MUJER =========== DÍA MUJER MANIFESTACIONES Las mujeres exigen igualdad y expresan su solidaridad con Ucrania Redacción Internacional Miles de personas se manifestaron hoy en todo el mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer para revindicar igualdad de derechos, de salarios y de condiciones de trabajo, así como para exigir más contundencia contra la violencia machista, en una jornada que tuvo como trasfondo la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra desencadenada en este país. Decenas de manifestantes ucranianas se concentraron hoy en Bruselas para reivindicar el papel de las mujeres en la guerra, tanto el de las voluntarias que parten al frente como el de las madres que asumen el cargo de sus familias en solitario, en una protesta con mensajes de auxilio dirigidos a la OTAN y a la Unión Europea (UE). ONU La ONU reclama más protagonismo de las mujeres frente la crisis climática Naciones Unidas Las mujeres se están viendo afectadas de forma desproporcionada por el cambio climático y la degradación ambiental y deben ser más protagonistas en las acciones de respuesta a esta crisis, según defendió este martes Naciones Unidas. El papel de la mujer ante la crisis climática y en la creación de un mundo más verde centró este año la conmemoración del Día Internacional de la Mujer por parte de la ONU, celebrada bajo el lema "Igualdad de género hoy para un mañana sostenible". UE Bruselas quiere que el sexo no consentido sea violación en los Veintisiete Estrasburgo (Francia) La Comisión Europea presentó este martes un proyecto de directiva que pretende unificar la definición del delito de violación en todos los Estados miembros, para que cualquier relación sexual no consentida se considere como tal, sin la necesidad de que el agresor haya hecho uso previo de la fuerza o haya amenazado con él, algo que exigen la mayoría de los países. En concreto, Bruselas alerta en un comunicado de que hasta 18 de los 27 Estados que forman parte de la Unión Europea (UE) establecen estos dos requisitos en su legislación como condición para poder condenar a alguien por un delito de violación, un escenario que, ahora, la Comisión quiere dejar atrás. CHILE Boric ubicará el Ministerio de la Mujer en la sede presidencial Santiago de Chile, 8 mar El futuro Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Chile tendrá sus oficinas en La Moneda (sede presidencial), desde donde se tratará de transversalizar la lucha por la igualdad, informó este martes el gabinete del presidente electo, Gabriel Boric. "Desde ahí obviamente (se) va a trabajar codo a codo con todos los ministerios del comité político para poder conducir este Gobierno con perspectiva de género", anunció la futura portavoz, Camila Vallejo. EFE cd