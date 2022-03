Martes, 8 de marzo de 2022 (09.00 GMT)

============ UCRANIA GUERRA ============== CORREDORES HUMANITARIOS Ucrania anuncia la apertura de un corredor humanitario para evacuar Sumy Leópolis (Ucrania)/Redacción Internacional Ucrania anunció hoy la apertura de un corredor humanitario para evacuar a la población civil de Sumy, en el noreste del país, informó la viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna Vereshchuk. "Se acordó un alto el fuego a lo largo de la ruta a partir de las 09.00 hora local (07.00)", indicó en un videomensaje, para añadir que el corredor estará abierto hasta las 21.00 hora local (19.00 GMT) y el trayecto se hará entre Sumy, Golubivka, Lojvitsa, Lubny y Poltava. "No se ha acordado ninguna otra ruta", recalcó Vereshchuk. Moscú ha propuesto de nuevo a Kiev corredores humanitarios con destino a Rusia. Rusia ha propuesto la apertura durante cinco horas de corredores humanitarios a partir de las 09.00 hora local de Ucrania (07.00 GMT) y ha asegurado que "silenciará" su artillería, informó la agencia Interfax. "Para llevar a cabo una operación humanitaria de manera efectiva: el 8 de marzo de 2022, la Federación Rusa declara un 'régimen de silencio" y está lista para proporcionar corredores humanitarios: desde Kiev y asentamientos adyacentes a la Federación Rusa", indica el comunicado oficial. BOMBARDEO Al menos 9 personas mueren en un bombardeo en la ciudad ucraniana de Sumy Leópolis (Ucrania) Al menos nueve personas, entre ellas dos niños, murieron en un ataque ruso contra edificios residenciales en la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, según el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano. La aviación rusa "atacó insidiosamente casas" en la ciudad cerca de las 23.00, hora local (21.00 GMT), indicó la agencia estatal, según la cual los equipos de rescate sacaron de los escombros a nueve personas fallecidas, entre ellas dos niños. El jefe de la administración estatal regional de Sumy, Dmitro Zhyvytskyy, señaló en su cuenta de Telegram que aviones rusos lanzaron bombas sobre la ciudad y el distrito, en zonas residenciales. OFENSIVA Ucrania dice que el ritmo de avance de las tropas rusas se ha ralentizado Leópolis (Ucrania) Rusia continuó hoy su ofensiva militar en el norte, sur y este de Ucrania, pero el ritmo del avance se ha ralentizado, señaló el Mando General de las Fuerzas Armadas ucraniano en su primer parte de la décima tercera jornada de la guerra. La fuente se refirió especialmente a la defensa de Chernígov (norte) en dirección de Seversky, de Kiev en las afueras, Sumy (noreste) y a los suburbios de Mykolaiv (sur), situada entre Jersón y la ciudad portuaria de Odesa. En otras áreas, se desarrolla un "operativo de estabilización", añadió. En las provincias de Járkov (este), Sumy, Chernígov y Kiev hay robos, violencia contra los residentes locales, incautaciones de viviendas, el uso de hangares agrícolas para estacionar equipos militares, denunció el Mando General de las Fuerzas Armadas. UCRANIA GUERRA Rusia amenaza con detener gas a Europa Redacción internacional Rusia dijo hoy que tiene todo el derecho a tomar medidas si se imponen sanciones a sus exportaciones energéticas, como establecer un embargo al gas que llega a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1, dijo el viceprimer ministro Alexander Novak. "Hoy en día, Europa consume alrededor de 500.000 millones de metros cúbicos de gas al año, y el 40 % de esto proviene de Rusia. Durante décadas, Rusia ha sido un socio confiable, pase lo que pase. E incluso ahora, Gazprom cumple plenamente con sus compromisos contractuales, sus obligaciones de entregar gas a Europa" dijo el viceprimer ministro en declaraciones recogidas por la agencia Interfax. "Al mismo tiempo, entendemos que, con las acusaciones infundadas contra Rusia con respecto a la crisis energética de Europa y la prohibición de Nord Stream 2, tenemos todo el derecho a tomar represalias e imponer un embargo sobre el gas bombeado a través de Nord Stream 1, que hoy está lleno al cien por ciento", recalcó. EMBARGO La industria alemana contra el posible embargo al gas y petróleo rusos Berlín/París El presidente de la Confederación de la Industria Alemania (BDI), Siefried Russwurm, se pronunció este martes contra un posible embargo al gas y petróleo rusos por las consecuencias que esto tendría para las empresas y los consumidores alemanes. "Las imágenes que nos llegan de Ucrania son horribles pero en nuestras decisiones no podemos desconectar la racionalidad", dijo Russwurm, y añadió que la idea de que con los pagos por el gasto se financia actualmente la guerra en Ucrania "es ingenuo porque Vladimir Putin se armó durante años". Francia considera que "es normal" que los europeos se den tiempo para evaluar el impacto que tendría dejar de comprar petróleo y gas a Rusia, una cuestión que se discutirá en la cumbre de Versalles (Francia) el jueves y el viernes. El portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal reconoció que "es más fácil" para Francia prescindir del gas ruso, que representa un 20 % del consumo total, que para Alemania, donde supone un 60 % o que para Finlandia, donde es un 100 %. REUNIÓN Johnson recibe a líderes de Europa Central para analizar la guerra en Ucrania Londres El primer ministro británico, Boris Johnson, recibe este martes a los mandatarios de la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, los países más afectados por la llegada de refugiados ucranianos, antes de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirija a los diputados en el Parlamento. El jefe del Gobierno de Londres debatirá el conflicto con el llamado Grupo de Visegrado después de reunirse el lunes con los primeros ministros de Países Bajos, Mark Rutte, y Canadá, Justin Trudeau, que urgieron a mantener la unidad frente a Moscú y aumentar el apoyo "político, humanitario, económico y de defensa" a Kiev. Tras la cita con los líderes de Europa Central, de la que no se han dado más detalles, está previsto que a las 17.00 GMT Zelenski ofrezca un discurso por videoconferencia ante la Cámara de los Comunes. UE La UE acuerda iniciar el proceso de adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia Bruselas Los países de la Unión Europea acordaron este lunes iniciar el proceso para que Ucrania, Moldavia y Georgia se puedan convertir, en un futuro, en miembros del club comunitario, tras la petición que estos tres países hicieron a Bruselas la semana pasada. Según informó la presidencia francesa de la Unión en su cuenta oficial de Twitter, los Veintisiete pidieron este lunes a la Comisión que dé el primer paso en ese camino, elaborando el informe necesario para decidir si los países de la UE conceden a estas naciones el estatus de país candidato. "Acuerdo para invitar a la Comisión Europea a presentar una opinión sobre cada una de las solicitudes de adhesión a la UE presentadas por Ucrania, Georgia y Moldavia", señaló el tuit, tras una reunión de los embajadores de los Veintisiete ante las instituciones comunitarias. ATAQUES A CIVILES Más de 900 localidades ucranianas sin luz, electricidad y agua Leópolis (Ucrania) Las fuerzas rusas han destruido o dañado más de 1.500 edificios de viviendas, más de 200 escuelas y una treintena de hospitales desde que comenzó la guerra en Ucrania, señaló este lunes la Presidencia ucraniana. En el país más de 900 localidades se han quedado sin agua, electricidad y calefacción, de acuerdo con las autoridades ucranianas. "Bárbaros del siglo XXI. La Federación Rusa ha destruido o dañado 202 escuelas, 34 hospitales, más de 1.500 edificios residenciales y más de 900 de nuestras localidades carecen totalmente de electricidad, agua y calefacción", escribió en su cuenta de Twitter Mykhailo Podolyak, asesor de la Oficina del Presidente de Ucrania. REFUGIADOS Los refugiados por la guerra en Ucrania ya ascienden a 1,7 millones Ginebra Los ucranianos que han tenido que dejar su país a consecuencia de la guerra ascienden ya a 1,73 millones, de los que más de un millón se encuentran en la vecina Polonia, informó este lunes la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Hungría ha recibido 180.000 refugiados ucranianos, Eslovaquia 128.000, Rumanía 79.000 y Moldavia 82.000, a los que hay que sumar unos 53.000 que han huido a Rusia, según las estadísticas que actualiza a diario la agencia de la ONU. ACNUR sigue estimando que el conflicto podría causar un éxodo de hasta cuatro millones de ucranianos, el equivalente a casi la décima parte de la población de ese país. PETRÓLEO RUSO EEUU busca el respaldo internacional para prohibir la compra de crudo ruso Washington Estados Unidos está recabando apoyos internacionales para prohibir la importación de petróleo ruso, como medida adicional a fin de aumentar el coste para Rusia de la invasión de Ucrania, mientras busca alternativas para garantizar la seguridad energética. En el marco de esos contactos, el presidente estadounidense, Joe Biden, sostuvo este lunes una nueva videollamada con varios gobernantes europeos: el mandatario francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro británico, Boris Johnson. "Los líderes afirmaron su determinación para continuar elevando los costes para Rusia de su invasión injustificada y sin provocación a Ucrania", indicó la Casa Blanca en un breve comunicado. EE. UU. EE. UU. enviará 500 soldados adicionales a Europa por invasión rusa a Ucrania Washington El Pentágono anunció este lunes el envío de 500 soldados estadounidenses adicionales a países del flanco este de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN), ante la invasión rusa de Ucrania. El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que estos militares "están siendo posicionados para responder al ambiente de seguridad actual causado por la invasión no provocada de Rusia a Ucrania". Además, el Pentágono cree que Rusia está buscando la ayuda de combatientes sirios para "aumentar sus fuerzas en Ucrania", según el portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby. LITUANIA Blinken insiste en que se defenderá "cada pulgada" del territorio de la OTAN Berlín El secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, salió este lunes en Lituania al paso de los temores en ese país ante una posible agresión rusa e insistió en que se defenderá "cada pulgada del territorio de la OTAN", en referencia a una frase del presidente estadounidense, Joe Biden. "El presidente Biden ya lo ha dicho, defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN", dijo Blinken en Vilna en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Exteriores lituano Gabrielus Landbergis. CHINA China ya está mediando entre Ucrania y Rusia, según su ministro de Exteriores Pekín El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, afirmó este lunes que China "ya está mediando" en el conflicto de Ucrania y que hará esfuerzos para ofrecer asistencia humanitaria, la cual "no puede politizarse". "Hay que promover la paz y el diálogo, y China ya ha hecho algunos esfuerzos al respecto. Ha habido dos rondas de negociaciones y esperamos que haya una tercera. Cuantas más divergencias, mayor es la necesidad de sentarse a negociar", afirmó Wang en una rueda de prensa en paralelo a la sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) que se celebra esta semana en Pekín. ------------ IRÁN SATÉLITE La Guardia Revolucionaria iraní pone en órbita un satélite militar Teherán La Guardia Revolucionaria iraní puso en órbita este martes su segundo satélite militar, en un momento en el que las negociaciones de Viena para rescatar el acuerdo nuclear de 2015 se encuentran en su recta final. Se trata del segundo satélite militar de Irán, después de que en 2020 lograse poner en órbita el Nur-1, tras varios fracasos. Estados Unidos ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el programa espacial iraní ya que sospecha que tiene objetivos militares y puede usar esa tecnología para desarrollar misiles balísticos. El lanzamiento se produjo cuando las negociaciones para salvar el pacto de 2015 entre Irán y Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China, y Estados Unidos de forma indirecta, se encuentran en su fase final. CORONAVIRUS CHINA China registra contagios diarios récord pese a su política de tolerancia cero hacia la covid Pekín China sufre rebrotes en casi todo el país y ha registrado esta semana sus cifras más altas de contagios diarios en meses a pesar de su severa política de tolerancia cero hacia la covid. El país informó hoy por tercer día consecutivo de al menos 300 nuevos casos de covid en su parte continental, una cifra ínfima en comparación a la que se da en otros países y teniendo en cuenta que la población china es de 1.411 millones de habitantes, pero inédita en el gigante asiático desde la primera mitad de 2020. En la China continental se han administrado 3.160 millones de dosis de vacunas contra la covid-19, suficientes para que la totalidad de la población vacunable haya recibido dos dosis, según cifras oficiales. AUSTRALIA INUNDACIONES Inundaciones obligan a evacuar a 80.000 personas en el este de Australia Sídney (Australia) Las inundaciones que azotan desde hace más de dos semanas la costa este de Australia obligaron a las autoridades a proceder a la evacuación este martes de unas 80.000 personas en la región de Nueva Gales del Sur, el estado más poblado del país, y elevó a 21 la cifra total de muertos. Las autoridades hallaron este martes los cadáveres de dos personas que quedaron atrapadas en una riada en el oeste de Sídney, lo que eleva la cifra de fallecidos en Nueva Gales del Sur a ocho, mientras que en la vecina región de Queensland, azotada la semana pasada por el temporal, suman trece decesos en esta catástrofe. ESPAÑA MONARQUÍA El rey Juan Carlos de España mantendrá su residencia en Abu Dabi Madrid El rey Juan Carlos, padre del actual monarca español Felipe VI, ha comunicado a su hijo su deseo de considerar su regreso a España "aunque no de forma inmediata", si bien quiere mantener su residencia en Abu Dabi "de forma permanente y estable", según informó este lunes la Casa Real española. Juan Carlos de Borbón, de 84 años, reside en la capital de los Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020, tras destaparse una serie de supuestas irregularidades financieras que la Fiscalía española estuvo investigando hasta que el pasado día 2 de marzo decidió archivarlos. EFE int/jac