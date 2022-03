Martes, 8 de marzo de 2022 (04.00 GMT)

============ UCRANIA GUERRA ============== MERCADOS La guerra y el alza del petróleo lastran las grandes bolsas internacionales Madrid/Nueva York Los parqués de las grandes bolsas mundiales han vivido este lunes una sesión frenética en la que han pasado de perder hasta el 6 % en algunas plazas a primera hora, cuando el petróleo rozaba los máximos de 2008, a cerrar con unos descensos que ponen de manifiesto el nerviosismo que invade a los inversores.Tras conocerse el fin de semana que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) estudian algún tipo de embargo al petróleo ruso, el crudo Brent, de referencia en Europa, se ha disparado hasta casi los 140 dólares el barril y en Asia los mercados han sufrido abultadas caídas (por encima del 3 % en Tokio y Hong Kong) que se han trasladado a las plazas europeas.Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en EE.UU, cerró con una subida del 3,2 % y se situaba en 119,40 dólares, frenando su ascenso meteórico de 130 dólares que tocó la víspera. NEGOCIACIONES Ucrania ve pequeños avances después de 3 intentos fallidos de evacuar civiles Leópolis (Ucrania) El Gobierno ucraniano admitió este lunes "pequeños avances" en las negociaciones con Rusia para abrir corredores humanitarios, después de que los últimos tres intentos de evacuar a la población civil hayan acabado en fracaso por la persistencia de los bombardeos rusos. En el duodécimo día de la invasión, delegaciones de Ucrania y Rusia celebraron una tercera ronda de negociaciones en Bielorrusia, cerca de la frontera con Polonia, sobre aspectos políticos, militares y humanitarios, incluidos los fallidos intentos de sacar a civiles de localidades asediadas como Kiev, Mariúpol o Járkov. Hay pequeños avances en "la mejora de la logística de los corredores humanitarios", indicó al término del encuentro el asesor de la Oficina del Presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak, mientras el jefe negociador ruso, Vladímir Medinski, afirmó que Moscú espera que los corredores humanitarios comiencen a funcionar este martes. CORREDORES HUMANITARIOS Ucrania acusa a Rusia de romper un acuerdo para evacuaciones este martes Naciones Unidas Ucrania acusó este lunes en la ONU a Rusia de romper un acuerdo alcanzado en las últimas horas para facilitar la evacuación de civiles de varias ciudades este martes al volver a exigir que los corredores humanitarios se dirijan únicamente a territorio ruso o bielorruso. El embajador ucraniano ante Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya, aseguró durante una reunión del Consejo de Seguridad haber recibido momentos antes una notificación desde Kiev asegurando que Moscú había dado marcha atrás a sus compromisos. Según Kyslytsya, las autoridades rusas remitieron una carta señalando que sólo se permitiría la salida de civiles hacia Rusia y Bielorrusia, a pesar de que poco antes se había pactado una ruta alternativa. RUSIA Kremlin exige una Ucrania neutral, una Crimea rusa y un Donbás independiente Redacción Internacional El Kremlin declaró que Rusia detendrá su ofensiva militar en Ucrania si Kiev acepta sus condiciones, que incluyen el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y de la independencia del Donbás, las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. La operación militar rusa en Ucrania puede concluir "en cualquier momento" si Ucrania cumple las condiciones planteadas por Rusia, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Ucrania debe enmendar su Constitución para renunciar a su ingreso en "cualquier bloque", reconocer a Crimea como territorio ruso y aceptar oficialmente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, declaró citado por la agencia oficial RIA Nóvosti. UCRANIA Zelenski responde a Putin que no acepta su "ultimátum" y pide "diálogo" Washington El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respondió este lunes al Kremlin que no acepta su "ultimátum" para frenar la invasión y pidió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que salga de su "burbuja" y permita el "diálogo". Así se expresó el mandatario ucraniano al ser preguntado en una entrevista adelantada en extractos con la cadena estadounidense ABC sobre el anuncio del Kremlin, que ha propuesto frenar su ofensiva si Kiev renuncia a entrar a la OTAN, reconoce a Crimea como territorio ruso y reconoce la independencia del Donbas. "Este es otro ultimátum y no estamos preparados para ultimátums", afirmó Zelenski durante la entrevista, que se emitirá completa esta noche. UE La UE acuerda iniciar el proceso de adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia Bruselas Los países de la Unión Europea acordaron este lunes iniciar el proceso para que Ucrania, Moldavia y Georgia se puedan convertir, en un futuro, en miembros del club comunitario, tras la petición que estos tres países hicieron a Bruselas la semana pasada. Según informó la presidencia francesa de la Unión en su cuenta oficial de Twitter, los Veintisiete pidieron este lunes a la Comisión que dé el primer paso en ese camino, elaborando el informe necesario para decidir si los países de la UE conceden a estas naciones el estatus de país candidato. "Acuerdo para invitar a la Comisión Europea a presentar una opinión sobre cada una de las solicitudes de adhesión a la UE presentadas por Ucrania, Georgia y Moldavia", señaló el tuit, tras una reunión de los embajadores de los Veintisiete ante las instituciones comunitarias. ATAQUES A CIVILES Más de 900 localidades ucranianas sin luz, electricidad y agua Leópolis (Ucrania) Las fuerzas rusas han destruido o dañado más de 1.500 edificios de viviendas, más de 200 escuelas y una treintena de hospitales desde que comenzó la guerra hace doce días en Ucrania, señaló este lunes la Presidencia ucraniana. En el país más de 900 localidades se han quedado sin agua, electricidad y calefacción, de acuerdo con las autoridades ucranianas. "Bárbaros del siglo XXI. La Federación Rusa ha destruido o dañado 202 escuelas, 34 hospitales, más de 1.500 edificios residenciales y más de 900 de nuestras localidades carecen totalmente de electricidad, agua y calefacción", escribió en su cuenta de Twitter Mykhailo Podolyak, asesor de la Oficina del Presidente de Ucrania. REFUGIADOS Los refugiados por la guerra en Ucrania ya ascienden a 1,7 millones Ginebra Los ucranianos que han tenido que dejar su país a consecuencia de la guerra ascienden ya a 1,73 millones, de los que más de un millón se encuentran en la vecina Polonia, informó este lunes la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Hungría ha recibido 180.000 refugiados ucranianos, Eslovaquia 128.000, Rumanía 79.000 y Moldavia 82.000, a los que hay que sumar unos 53.000 que han huido a Rusia, según las estadísticas que actualiza a diario la agencia de la ONU. ACNUR sigue estimando que el conflicto podría causar un éxodo de hasta cuatro millones de ucranianos, el equivalente a casi la décima parte de la población de ese país. PETRÓLEO RUSO EEUU busca el respaldo internacional para prohibir la compra de crudo ruso Washington Estados Unidos está recabando apoyos internacionales para prohibir la importación de petróleo ruso, como medida adicional a fin de aumentar el coste para Rusia de la invasión de Ucrania, mientras busca alternativas para garantizar la seguridad energética. En el marco de esos contactos, el presidente estadounidense, Joe Biden, sostuvo este lunes una nueva videollamada con varios gobernantes europeos: el mandatario francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro británico, Boris Johnson. "Los líderes afirmaron su determinación para continuar elevando los costes para Rusia de su invasión injustificada y sin provocación a Ucrania", indicó la Casa Blanca en un breve comunicado. UCRANIA GUERRA Australia amplía sanciones a militares y al aparato de propaganda de Rusia Sídney (Australia) Australia anunció este martes sanciones contra seis altos mandos militares de Rusia y contra diez miembros del aparato propagandístico de Moscú por la invasión rusa de Ucrania, durante una nueva batería de sanciones.La ministra australiana de Exteriores, Marise Payne, precisó en un comunicado que impondrán sanciones financieras y la prohibición de viajes a seis altos mandos, responsables de los ataque a Ucrania, en línea con las medidas adoptadas por sus aliados, como Estados Unidos y los países de la Unión Europea. EE.UU. EE.UU. enviará 500 soldados adicionales a Europa por invasión rusa a Ucrania Washington El Pentágono anunció este lunes el envío de 500 soldados estadounidenses adicionales a países del flanco este de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN), ante la invasión rusa de Ucrania. El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que estos militares "están siendo posicionados para responder al ambiente de seguridad actual causado por la invasión no provocada de Rusia a Ucrania". Además, el Pentágono cree que Rusia está buscando la ayuda de combatientes sirios para "aumentar sus fuerzas en Ucrania", según el portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby. GUERRA Rusia continúa los bombardeos sobre Járkov y regiones de Sumy y Odesa Kiev Las fuerzas rusas han continuado su asedio con misiles y artillería contra varias ciudades y regiones de Ucrania, especialmente en Járkov (este), la segunda mayor ciudad, y las regiones de Sumy (noreste) y Odesa (sur), informaron este lunes las autoridades ucranianas. "Desde el comienzo del día 12 (de la invasión rusa), el enemigo continuó realizando ataques con cohetes-bomba y artillería contra los asentamientos de Ucrania", señaló el Mando General de las Fuerzas Armadas en su último parte. Según dijo, los rusos continúan utilizando la red de aeródromos de Bielorrusia para realizar ataques aéreos en Ucrania. RUSIA Casi 5.000 detenidos en las protestas del domingo en Rusia contra la invasión Redacción Internacional Casi 5.000 personas fueron detenidas este domingo en varias ciudades rusas por protestar contra la invasión de Ucrania, según el balance proporcionado este lunes por la organización opositora en el portal OVD-Info, que recopila estas detenciones. Las detenciones tuvieron lugar en Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo y en otras 66 ciudades rusas. Con esta nueva ola represiva, ya son más de 10.000 los ciudadanos arrestados en Rusia por protestar contra la invasión desde que empezó, el 24 de febrero. UCRANIA GUERRA Ucrania dice que avanzan las llegadas de armas internacionales Kiev El Gobierno de Ucrania asegura que ha "hecho progresos significativos" junto a sus socios internacionales para lograr el suministro de armas y municiones que serán "una sorpresa para el enemigo". "No voy a comentar sobre el suministro de armas y municiones, este es un tema delicado. Que sea una sorpresa para el enemigo. Sepan esto: hay un progreso significativo”, aseguró el ministro de Defensa en una declaración a través de Facebook que difunde el portal Ukrinform. LITUANIA Blinken insiste en que se defenderá "cada pulgada" del territorio de la OTAN Berlín El secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, salió este lunes en Lituania al paso de los temores en ese país ante una posible agresión rusa e insistió en que se defenderá "cada pulgada del territorio de la OTAN", en referencia a una frase del presidente estadounidense, Joe Biden. "El presidente Biden ya lo ha dicho, defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN", dijo Blinken en Vilna en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Exteriores lituano Gabrielus Landbergis. POLONIA Polonia no enviará aviones de combate ni pilotos militares a Ucrania Cracovia (Polonia) El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirmó este lunes que Varsovia no planea enviar por su cuenta aviones de combate ni pilotos militares a Ucrania. En una comparecencia ante la prensa en Varsovia, desmintió hasta tres veces, en respuesta a otras tantas preguntas, que Polonia vaya a ceder a las Fuerzas Aéreas ucranianas algunos de sus cazas de fabricación rusa a cambio de recibir aviones F-16 de Estados Unidos. "Polonia, en estrecha cooperación y coordinación con la OTAN, está tratando de reducir la escalada (bélica en Ucrania)", dijo el jefe del Gobierno polaco; y concluyó que "Polonia y la OTAN no están en guerra con Rusia". CHINA China ya está mediando entre Ucrania y Rusia, según su ministro de Exteriores Pekín El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, afirmó este lunes que China "ya está mediando" en el conflicto de Ucrania y que hará esfuerzos para ofrecer asistencia humanitaria, la cual "no puede politizarse". "Hay que promover la paz y el diálogo, y China ya ha hecho algunos esfuerzos al respecto. Ha habido dos rondas de negociaciones y esperamos que haya una tercera. Cuantas más divergencias, mayor es la necesidad de sentarse a negociar", afirmó Wang en una rueda de prensa en paralelo a la sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) que se celebra esta semana en Pekín. _________________________________ EEUU TIROTEO Un estudiante muerto y 2 heridos en tiroteo en exterior de instituto en EEUU Washington Un estudiante murió este lunes y otros dos resultaron heridos por disparos en el exterior de un instituto de secundaria en las afueras de Des Moines, capital de Iowa (EE.UU.), indicaron fuentes policiales citadas por medios locales.La Policía de Des Moines indicó en su cuenta de Twitter que hubo varias víctimas en un tiroteo fuera del centro educativo East High School. De acuerdo con los medios, los disparos podrían haber procedido de un vehículo que pasaba por la zona donde se halla esa escuela de secundaria. AUSTRALIA INUNDACIONES Inundaciones obligan a evacuar a 80.000 personas en el este de Australia Sídney (Australia) Las inundaciones que azotan desde hace más de dos semanas la costa este de Australia obligaron a las autoridades a proceder a la evacuación este martes de unas 80.000 personas en la región de Nueva Gales del Sur, el estado más poblado del país, y elevó a 21 la cifra total de muertos.Las autoridades hallaron este martes los cadáveres de dos personas que quedaron atrapadas en una riada en el oeste de Sídney, lo que eleva la cifra de fallecidos en Nueva Gales del Sur a ocho, mientras que en la vecina región de Queensland, azotada la semana pasada por el temporal, suman trece decesos en esta catástrofe. ESPAÑA MONARQUÍA El rey Juan Carlos de España mantendrá su residencia en Abu Dabi Madrid El rey Juan Carlos, padre del actual monarca español Felipe VI, ha comunicado a su hijo su deseo de considerar su regreso a España "aunque no de forma inmediata", si bien quiere mantener su residencia en Abu Dabi "de forma permanente y estable", según informó este lunes la Casa Real española. Juan Carlos de Borbón, de 84 años, reside en la capital de los Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020, tras destaparse una serie de supuestas irregularidades financieras que la Fiscalía española estuvo investigando hasta que el pasado día 2 de marzo decidió archivarlos. EFE nch/cd/ga/ics