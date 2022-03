Manifestaciones y cultura en el 8M en Italia, que no olvida a las ucranianas

Roma, 8 mar Bajo el lema "Huelga transfeminista contra la guerra" la principal organización feminista italiana 'Non una di meno' quiere recordar en este nuevo Día Internacional de la Mujer a todas las afectadas por los conflictos bélicos, así como a todas las refugiadas, especialmente a las ucranianas. 'Non una di meno' (Ni una menos) ha convocado para hoy una huelga y marchas reivindicativas en las mayores ciudades del país, como Roma y Florencia (centro), Milán (norte) y Nápoles (sur), para denunciar "las peores condiciones de vida y trabajo que sufren las mujeres" tras la pandemia del coronavirus. La manifestación cuenta con el respaldo de varios sindicatos del país, como Usb y Cobas, que animaron a los trabajadores del sector público, educativo y del transporte a sostener la huelga convocada y reclamar mejoras de los derechos de las mujeres trabajadores, especialmente de las jóvenes y migrantes. En el ámbito cultural, los principales museos y parques arqueológicos del país, como los Museos Capitolinos o el Circo Máximo en Roma, serán de acceso gratuito para las mujeres durante todo el día. A esta iniciativa también se sumarán la Galería de la Academia de Florencia, donde se encuentra el David de Miguel Ángel, y las Termas de Caracalla en la capital italiana, entre otras instituciones culturales. Por su parte, el Palacio Real de Milán ha organizado una muestra gratuita sobre las directoras de los museos italianos, con el objetivo de "fomentar la presencia de mujeres en posiciones de trabajo superiores", explicaron en un comunicado. A través de 22 retratos tomados por el fotógrafo Gerld Bruneau, de mujeres como Francesca Cappelletti, directora de la Galería Borghese de Roma, o Alfonsina Russo, directora del parque Arqueológico del Coliseo, el público podrá conocer rostros importantes de la cultura. "Mi intención era poner de relieve la belleza de estas mujeres que se empeñan a diario en volver a situar a los museos en el centro de una propuesta cultural elaborada en red, invitando a la participación y estimulando el pensamiento crítico", describió Bruneau. En la capital italiana se han organizado durante toda la jornada otras iniciativas sociales como una caravana itinerante de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres, en el marco de la campaña "Esto no es amor", organizada por un equipo de psicólogas, investigadoras y médicas de la policía. Las ciudadanas podrán acudir a esta unidad de profesionales para informarse, hacer preguntas y pedir consejo sobre situaciones de violencia que hayan experimentado durante toda la jornada. EFE acd/mr/mj (foto) (vídeo)