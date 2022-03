Mancini, sobre el choque frente a Macedonia en repesca:"Será el más difícil"

Roma, 8 mar El italiano Roberto Mancini, seleccionador de Italia, aseguró que el primer partido de la repesca del Mundial de Catar 2022 frente a Macedonia del Norte "será el más difícil", aunque afirmó estar "tranquilo" y ser "optimista" de cara a conseguir una clasificación para el campeonato del mundo que no consiguieron en 2018. "Los chicos siguen jugando con sus clubes, nos hemos complicado un poco la situación, pero tenemos cualidades para salir adelante", declaró el técnico a los medios de comunicación locales en la presentación del nuevo proyecto de estadio para el Fiorentina, en Florencia (Italia). Los 'Azzurri' se jugarán la clasificación al Mundial de Catar 2022 contra Macedonia del Norte el 24 de marzo, primero, y si vencen, ante el ganador de la eliminatoria entre Portugal y Turquía, cinco días después. "El primer partido será el más difícil. Palermo (Italia) -sede del partido ante Macedonia del Norte- sabe dar apoyo y motivar al equipo. Confío en los chicos, estoy bastante tranquilo y soy optimista, aunque sé que serán 10 días muy difíciles", valoró Mancini. "Todos hubiéramos prescindido de esto con gusto, pero a veces en el fútbol no se consigue lo que se quiere de inmediato. Se que no todos los jugadores pueden estar al 100%, evaluaré la semana anterior al encuentro, pero más o menos el grupo será el mismo que la pasada vez", añadió. El seleccionador fue preguntado por la presencia del italiano Mario Balotelli en la lista, pero no dio pistas y respondió con un escueto "no lo se". El delantero ya recibió la llamada de Mancini para la anterior ventana de partidos FIFA, tras más de tres años sin vestir la camiseta de la selección, y quiere entrar en la lista para el Mundial 2022.