Maduro decide "reactivar con mucha fuerza" el diálogo en Venezuela

Caracas, 7 mar El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este lunes que ha decidido "reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional" con "todos los factores políticos" del país, si bien no detalló si esa resolución implica retomar la mesa de negociación con la oposición que fue suspendida en octubre pasado. "Hemos decidido en esta reunión reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos, sociales económicos, religiosos y culturales del país", afirmó tras sostener un encuentro con sus vicepresidentes, el canciller y el Estado Mayor en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo. Acerca de la negociación con la oposición que tenía México como sede, comentó que "recibió un golpe tremendo", pero apostilló que están "pidiendo diálogo". El Gobierno venezolano y la oposición acordaron la mesa de negociación en México en agosto de 2021, pero está suspendida desde octubre, tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro de Maduro. Precisamente, tras la reunión en Miraflores, a la que también acudieron el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y jefe del equipo negociador del Ejecutivo en México, Jorge Rodríguez, así como el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, Maduro confirmó que el sábado sostuvo otro encuentro con una delegación estadounidense de alto nivel. "Ratifico, como le dije a la delegación, toda la voluntad para, desde la diplomacia, el respeto y la máxima esperanza de un mundo mejor, poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio, de nuestra región", dijo. Acerca del futuro del diálogo en Venezuela, Maduro sostuvo que se producirá un "reformateo" para que sea "más inclusivo, más abarcador, más amplio e inclusivo", aunque, de nuevo, no aclaró las implicaciones que tiene esa decisión. El objetivo, siempre según el mandatario, es que este diálogo "le tienda la mano a todos los venezolanos que quieren echar adelante" a Venezuela. También que "se den todas las garantías políticas para procesos venideros en los años marcados". "Vamos a un reformateo inmediato y dinamización del proceso de diálogo político nacional, así lo anuncio, para el encuentro de todos los sectores, por la paz de Venezuela, por la recuperación de Venezuela, por la pluralidad y diversidad política de Venezuela", concluyó.