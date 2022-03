Luis Coronel espera menos rivalidad y más unión en la música mexicana

Ciudad de México, 8 mar Entre las críticas que el cantante Luis Coronel tiene de la industria musical en el género al que pertenece, es la rivalidad entre sus artistas, pues considera que eso dificulta el crecimiento del regional mexicano, en el que se destaca, y para hacerle frente a esta problemática apuesta por la "unión y la fusión" como mensaje y en sus proyectos. "Uno de los retos que impone la realidad es lo que esta pasando con el 'cyberattack' (el ataque cibernético), que los artistas se 'tiran' (critican) unos con otros, eso debería de cambiar, ser diferente. Deberían seguir las fusiones y la unión, creo que ahí está lo más importante para expandir y para crecer", cuenta en entrevista con Efe el cantante de 26 años. El cantante mexico-estadounidense resaltó que, pese a ello, ve con orgullo el crecimiento que el género que representa está teniendo en la actualidad y aunque considera muy fructífero que en el regional mexicano haya experimentaciones con otros géneros, también cree que con el tiempo se tendrá que definir qué sí y qué no es específicamente regional mexicano, ya que las variaciones han ido modificando dicho estilo. "Hay diferentes fusiones que están siendo consideradas del regional mexicano, al final del día hay espacio para todo, y se agradece el apoyo para el género, pero creo que se debería definir lo que es el regional mexicano de lo que es el trap corrido urbano, que es muy diferente", explica. DE CONVICCIONES FIRMES Coronel se ha afianzado en su estilo romántico y su más reciente muestra de ello es el tema "Cuando hay amor", compuesta por Omar Tarazón con arreglos de banda sinaloense. Este es el segundo tema de su próximo material discográfico "Dentro de mis ojos", que saldrá a la luz en su totalidad en abril, mes en el que también espera comenzar a definir las fechas y lugares de sus presentaciones. "El romanticismo viene de mí, le apuesto a lo romántico porque es lo que me hace feliz y porque es lo que puedo transmitirle a la gente cuando estoy cantando", asegura. El disco tendrá varias coautorías, son siete canciones en total y el tema "Dios no se equivoca", lanzado en octubre del 2021, forma parte de este proyecto. "Ha sido un proceso largo, un poco complicado de lo que la gente no ve, pero estaremos lanzando mucha música", promete Coronel. Por último, el cantante, que cuenta con casi una década de trayectoria, asegura que se encuentra bien afianzado en su estilo y con más experiencia y conocimientos que puede poner al servicio de su vocación. "Creo que lo que me caracteriza en esta nueva etapa profesional es la madurez, el aprender al cien lo que es la carrera, echarle ganas, hacer música, componer, meterse a un proyecto, es lo que más he aprendido en estos momentos", finaliza. EFE mrl/jmrg/laa (foto