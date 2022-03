Los defensores de Lolita solo esperan luz verde para llevarla a casa

Miami, 7 mar Los defensores de Lolita, la orca que lleva más de 50 años cautiva en el Miami Seaquarium, creen que ahora que por fin ha sido jubilada como estrella de los espectáculos de ese parque, no hay sitio mejor para ella que el lugar donde nació y ya tienen listo un plan para llevarla a casa si los autorizan. Incluso hay un benefactor dispuesto a pagar toda la operación del traslado de Lolita desde Miami hasta el estado de Washington (noroeste de EE.UU.), dijo este lunes a Efe Howard Garrett, que en 2001 fundó Orcanetwork junto a Susan Berta y que antes trabajó en otras organizaciones dedicadas a los mamíferos marinos. En la web de esta organización creada para despertar conciencia sobre la importancia de cuidar a las orcas de la Ensenada Puget y el mar de Salish, en la costa noroeste de Estados Unidos, se expone en detalle el "Proyecto para el retorno a casa de Lolita". La propuesta incluye desde el entrenamiento previo al vuelo hasta su liberación en el Pacífico, primero en un espacio acotado y recibiendo rehabilitación, alimento y atención médica de sus cuidadores, y una vez que recupere su "fuerza metabólica y su nervio" en mar abierto. UN PLAN PENSADO PASO A PASO La compañía MS Leisure, del mexicano The Dolpin Group, que acaba de hacerse cargo del Miami Seaquarium, hasta ahora en manos de Palace Entertainment, filial del grupo español Parques Reunidos, obtuvo la licencia para operar a cambio del compromiso de incrementar el bienestar de los animales y especialmente de Lolita. La orca, que ha sido la "estrella" principal del parque en el último medio siglo y ha hecho ganar "millones de dólares" a sus operadores, dice Garrett, no podrá participar nunca más en espectáculos y tampoco podrá ser mostrada más al público en su piscina de un tamaño demasiado pequeño para ella. "El tanque lo van a cerrar y Lolita tendrá que irse a algún lado. No veo otro lugar salvo su casa", agregó el también presidente de la Junta de Orcanetwork. A preguntas de Efe, Garrett responde que "no es un viaje peligroso" y recuerda a orcas como Ulises, que fue trasladada de Barcelona (España) a San Diego (California, EE.UU) en 1994, y a Keiko, protagonista del filme "Liberen a Willy", que dos años más tarde viajó de la capital mexicana a Oregón (EE.UU.). Los viajes aéreos de ballenas y otros grandes mamíferos marinos se realizan ya de manera rutinaria, dice el experto que lleva décadas tratando de poner fin al "secuestro" de Lolita. Garrett estuvo en 2018 en el Miami Seaquarium para ver a Lolita como un visitante más. Según dice, la orca ha sido "muy paciente y muy valiente" en todo este medio siglo de cautividad. "Nunca ha sido agresiva ni hecho daño a alguien", agrega. Antes de que se pueda tomar una decisión sobre el regreso a casa de Lolita, un equipo de veterinarios deberá examinar a la orca y certificar que está sana, señala. Después, un grupo formado por autoridades federales, la compañía que regenta el Seaquarium, el benefactor que va a pagar la operación, los indios Lummi, que viven en la zona donde nació la orca, a la que consideran una persona y llaman Tokitae, y el proyecto World Sanctuary, serán quienes decidirán si vuelve a casa. "Estoy seguro que llegarán a un acuerdo. Todo el mundo tiene la vista puesta en ellos", dijo Garrett. MÁS DE 50 ARCAS AUN ESTÁN CAUTIVAS EN EL MUNDO Según Orcanetwork, actualmente hay 51 orcas en cautividad en el mundo, la mayoría en Estados Unidos y China, pero también en Argentina, Canadá y Francia. Lolita tenía unos cuatro años cuando fue capturada y fue vendida, según medios de la época, por unos 20.000 dólares al Miami Seaquarum, adonde llegó el 24 de septiembre de 1970. Desde entonces está confinada en una piscina de unos 60 pies (18 metros) de longitud y una profundidad máxima de 20 pies (6,1 metros), según las medidas suministradas por activistas de los derechos de los animales, que llevan años pidiendo su liberación. La organización PETA (Personas por un trato ético para los animales), que planteó una demanda ante la justicia de EE.UU. para lograr la liberación de Lolita, apoya que sea llevada a un santuario marino. "Lolita fue arrancada violentamente de su familia hace más de medio siglo. Es la última orca sobreviviente de las más de 30 que fueron capturadas frente a la costa de Washington y todavía está encarcelada en el Miami Seaquarium mientras el resto de su manada, incluida una orca que se cree que es su madre, nada libremente", dice. La organización destaca que "Lolita no ha tenido ningún contacto con otra orca desde 1980, cuando su compañero de tanque, Hugo, murió aparentemente después de golpear repetidamente su cabeza contra una pared". Ana Mengotti