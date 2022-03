LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Martes 8 de marzo de 2022

—————————————————————————

LO ÚLTIMO

—————————————————————————

Zelenskyy evoca Churchill en discurso a Parlamento británico

Precio del níquel se dispara, prevén impacto en automotrices

Precio promedio de gasolina fija récord histórico en EEUU

Empresario en Miami se declara culpable de ayudar a Venezuela a evadir sanciones

Legislatura de la Florida aprueba ley del “no digas gay”

La UE unifica criterios sobre las violaciones sexuales

Presentan segundo pedido de destitución presidencial en Perú

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

LEÓPOLIS, Ucrania - Autobuses llenos de personas que huyen de la invasión rusa en Ucrania inician una procesión por una carretera nevada para salir de una ciudad en el este del país, mientras comienza por fin un nuevo esfuerzo de evacuar a civiles por corredores seguros. La ofensiva rusa ha obligado a dos millones de personas a huir de Ucrania. Por Yuras Karmanau. 1.100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-UCRANIA-GUERRA-CLAVES: Claves de la guerra de Rusia en Ucrania.

-UCRANIA-GUERRA-LO ÚLTIMO: Los últimos acontecimientos relacionados con la invasión rusa de Ucrania.

-EEUU-RUSIA-SANCIONES: Biden decide prohibir las importaciones de petróleo ruso.

-EEUU RUSIA INTELIGENCIA: Inteligencia EEUU: Putin subestimó la resistencia ucraniana.

-UCRANIA-UE-ENERGÍA: La UE dejará de importar combustibles rusos.

-UCRANIA-PRECIOS DE NÍQUEL: Precio del níquel se dispara, prevén impacto en automotrices

-UCRANIA-GRAN BRETAÑA: Zelenskyy evoca Churchill en discurso a Parlamento británico

AMN-ECO EEUU-CRIPTOMONEDAS

WASHINGTON - El presidente Joe Biden firmará esta semana la que será la primera medida de Estados Unidos hacia la regulación de criptomonedas. Por Fatima Hussein y Aamer Madhani. 430 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN CHILE-BORIC

SANTIAGO - El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric y que asume el poder el próximo viernes, iniciará su gobierno en el marco de la más compleja situación política y económica vivida por su país desde el retorno a la democracia en 1990, que incluye problemas de seguridad internos y un alza en los precios internos debido al incremento en el precio de los combustibles tras la invasión de Rusia a Ucrania. Por Eva Vergara. 1.153 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AML-GEN DÍA DE LA MUJER-LATINOAMÉRICA

BUENOS AIRES - El Día de la Mujer se celebra en Latinoamérica en medio del repudio a la incesante violencia machista luego de impactantes casos de violaciones y asesinatos de mujeres y un renovado reclamo a los gobiernos para que garanticen el pleno derecho al aborto, la igualdad de condiciones laborales y el fin de la impunidad de los agresores. 994 palabras. AP Foto. AP Video. ACTUALIZADO.

AMN-GEN VENEZUELA-EEUU

CARACAS - Estados Unidos y Venezuela mantienen contactos en el marco de un reacomodamiento de las relaciones internacionales motivado por la invasión rusa de Ucrania y el aumento de los precios de la gasolina. Por Regina García Cano y Joshua Goodman. 639 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN PERÚ-GABINETE

LIMA - Un grupo de parlamentarios opositores presenta un segundo pedido para destituir al presidente peruano Pedro Castillo, apenas a siete meses de iniciado el gobierno, mientras el cuarto gabinete de ministros buscaba recibir durante la jornada el respaldo del Parlamento. 303 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

AMS-GEN COLOMBIA-PÁRAMO

SUMAPAZ, Colombia - En el páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo y en el que se han librado combates del conflicto armado colombiano, un grupo de militares reforestan el ecosistema plantando frailejones, vitales para la regulación hídrica. Cada año germinan unas 6.000 plántulas en un vivero construido a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la zona rural de Bogotá. Por Marko Álvarez y Astrid Suárez. 636 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN EEUU-VENEZUELA SANCIONES

MIAMI — Un empresario en Miami se declara culpable de recibir pagos del gobierno venezolano a cambio de hacerle mantenimiento a la flota de aviones de combate rusos que tiene el país sudamericano, en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Por Joshua Goodman. 450 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-ECO EEUU-PRECIOS GASOLINA

SIN PROCEDENCIA — El precio promedio de la gasolina alcanza niveles sin precedentes en EEUU: 4,17 dólares el galón. Por Michelle Chapman. 230 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN EEUU-FLORIDA-EDUCACIÓN-GAYS

TALLAHASSEE, Florida — La legislatura de la Florida aprueba una ley impulsada por los republicanos que prohíbe la instrucción acerca de la orientación sexual o la identidad de género desde el jardín de infantes hasta el tercer grado. Sus detractores dicen que es una forma de marginar a la comunidad LGBTQ. Por Anthony Izaguirre. 500 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN BIDEN-IGUALDAD DE GÉNERO

WASHINGTON - En el Día Internacional de la Mujer, Joe Biden pide al Congreso 2.600 millones de dólares para promover la igualdad de género en todo el mundo, más del doble de lo que solicitó el año pasado. Por Darlene Superville. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-CHINA HACKEO

WASHINGTON - Hackers trabajando para el gobierno chino se infiltraron en las redes de por lo menos seis estados de Estados Unidos en el último año, alerta una compañía de seguridad digital. Por Eric Tucker. 420 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

EUR-GEN UE-VIOLENCIA CONTRA MUJERES

BRUSELAS — La Unión Europea unifica criterios sobre la violencia sexual. Considera violación toda relación sexual en la que no hay consenso de ambas partes y propone una “sentencia máxima mínima” de ocho años. Por Samuel Petrequin. 420 palabras. AP foto. ENVIADO

ASI-GEN AFGANISTÁN-MUJERES

KABUL - El Talibán paraliza una campaña de donación de sangre iniciada por mujeres activistas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Por Rahim Faiez y Samya Kullab. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT MÉXICO-VIOLENCIA

CIUDAD DE MÉXICO - Las autoridades del estado central de Querétaro anuncian la detención de 10 individuos y están tras otros 16 sospechosos de participar en una batalla campal entre aficionados del fútbol que dejó más de docenas de heridos, tres de ellos de gravedad. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT MÉXICO-VIOLENCIA ASAMBLEA

CIUDAD DE MÉXICO - Los dueños de los 18 equipos de la primera división en México se reúnen para analizar algunas propuestas luego de la violencia en el estadio del Querétaro. Entre esas, el club podría desaparecer del fútbol local y también existe una propuesta para que las barras visitantes ya no acudan a los estadios. Por Carlos Rodríguez. 500 palabras.

DEP-FUT CAMPEONES LIVERPOOL-INTER

LIVERPOOL, Inglaterra - Liverpool defiende una ventaja 2-0 al recibir al Inter de Milán en el duelo de vuelta del cruce de octavos de final de la Liga de Campeones. En el otro partido de la jornada, Bayern Múnich y Salzburgo se citan en territorio alemán con la serie igualada 1-1. 500 palabras. AP Foto. Editores: partidos comienzan a las 2000 GMT.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS HELADO NEGRO

CIUDAD DE MÉXICO - Helado Negro es el nombre artístico de Roberto Carlos Lange, un músico nacido en Florida de herencia ecuatoriana, quien ha encontrado en la música electrónica el vehículo perfecto para llevar al público a un país que no existe. Helado Negro conversó tras su reciente presentación en el festival Bahidorá de México. Por Berenice Bautista. 777 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS PREMIOS AMC

SIN PROCEDENCIA - Morgan Wallen obtiene el premio al álbum del año en los Premios de la Academia de Música Country (ACM, por su siglas en inglés) por “Dangerous: The Double Album”, un año después de que quedara fuera de la contienda por ser visto usando un insulto racial. Por Andrew Dalton. 700 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN RESEÑA-TURNING RED

SIN PROCEDENCIA - Para bien y para mal “Turning Red” no se parece a ninguna película previa de Pixar. El filme a cargo de Domee Shi es la primera película de Pixar dirigida exclusivamente por una mujer. Y su protagonista, Meilin Lee de 13 años es una chica canadiense de origen chino que cursa el octavo grado (secundaria). En el caso de Pixar, una fábrica de diversión infantil diseñada para hacer llorar a los adultos, “Turning Red” llena más de un hueco, escribe el periodista de The Associated Press Jake Coyle en su reseña. No sólo está cimentada firmemente en la perspectiva femenina asiático-norteamericana, se adentra en un capítulo de la vida pocas veces frecuentado por Pixar. Por Jake Coyle. 1.000 palabras. AP Foto.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos