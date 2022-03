Las tropas rusas impiden la evacuación de Mariúpol, según Ucrania

Leópolis (Ucrania), 8 mar Las tropas rusas impidieron hoy la evacuación de la población civil de la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste de Ucrania y a orillas del mar interior de Azov, a donde se dirigían varios autobuses y camiones con ayuda humanitaria, informaron las Fuerzas de Operación Conjunta. "Para evacuar a los civiles de Mariúpol a lo largo de una sola ruta, los defensores de la ciudad tomaron una serie de medidas: despejar las carreteras de minas, retirar vallas, etc.", señaló ese mando en su cuenta oficial de Facebook. "Sin embargo, los invasores no dejaron salir de la ciudad a niños, mujeres y ancianos", explicó antes de señalar que los rusos comenzaron el ataque "exactamente en la dirección del corredor humanitario". Las Fuerzas de Operación Conjunta recalcaron que tales actos "inhumanos no son otra cosa que el genocidio del pueblo de Ucrania", algo que "no quedará impune". Previamente, la Alcaldía de la ciudad anunció en su cuenta oficial de Telegram que "la ayuda humanitaria ha salido de Zaporiyia hacia Mariúpol". El mensaje se acompañó de un vídeo donde aparecen autobuses amarillos y una fotografía de un camión de transporte. Kirill Timoshenko, jefe adjunto de la Oficina del Presidente ucraniano, también confirmó en su cuenta de la misma red social con vídeos que "los autobuses de evacuación partieron de Zaporiyia hacia Mariúpol y también se envió ayuda humanitaria". Mariúpol está totalmente bloqueada por las fuerzas rusas desde hace más de una semana y el alcalde, Vadim Boychenko, ha afirmado en varias ocasiones que la ciudad se encontraba al borde de una "catástrofe humanitaria", ya que se quedó sin electricidad, calefacción y agua debido a los constantes bombardeos del Ejército ruso, según dijo. EFE ok/rml