Las mujeres exigen igualdad y expresan su solidaridad con Ucrania

(Actualiza con manifestaciones en otras partes del mundo) Redacción Internacional, 8 mar Miles de personas se manifestaron este martes en todo el mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer para revindicar igualdad de derechos, salarios y condiciones de trabajo, así como para exigir más contundencia contra la violencia machista, en una jornada que tuvo como trasfondo la guerra que se desencadenó por la invasión de Rusia a Ucrania. UCRANIANAS SE MANIFIESTAN EN BRUSELAS Decenas de ucranianas se concentraron en Bruselas para reivindicar el papel de las mujeres en la guerra, tanto el de las voluntarias que parten al frente como el de las madres que asumen el cargo de sus familias en solitario, en una protesta con mensajes de auxilio dirigidos a la OTAN y a la Unión Europea (UE). La ONG Promote Ukraine, formada por ucranianos residentes en Bruselas, convocó una manifestación frente a las sedes de las instituciones europeas para pedir protección, asistencia humanitaria y apoyo militar contra Rusia. ITALIA ALZA LA VOZ Miles de personas se manifestaron en Roma y en otras ciudades de Italia para pedir la igualdad,y al mismo tiempo defender el fin de la guerra en Ucrania. Las mujeres, que portaron banderas rosas y de arcoíris, se concentraron con pancartas en las que se leían frases como "La batalla de una es la guerra de todas", "La violencia es estructural, la raíz es cultural y el problema es patriarcal" y "Ni una menos". CONCENTRACIÓN ANTE LA SEDE DE LA ONU EN CARACAS Alrededor de 50 mujeres se concentraron ante la delegación de la ONU en Caracas para exigir el cese de la "invasión injusta" de Rusia contra Ucrania. "Venimos a levantar la voz en paz para que paren la violencia, la invasión injusta contra Ucrania. Hoy las mujeres ucranianas están viviendo lo que día a día viven las mujeres venezolanas sumergidas en la más profunda crisis humanitaria", expresó la exdiputada opositora Adriana Pichardo en la manifestación. LA POLICÍA REPRIME MARCHAS DE ESTAMBUL La Policía antidisturbios turca empleó gases lacrimógenos y detuvo a unas 56 mujeres que participaban en el centro de Estambul en una concentración por el Día de la Mujer. Como en años anteriores, las autoridades prohibieron las manifestaciones en la céntrica plaza Taksim, de gran simbolismo para la izquierda turca, y colocaron barreras protectoras para impedir que se pudiera entrar allí. ESPAÑA: UN 8M MARCADO POR LA DIVISIÓN DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Miles de personas se manifestaron en las principales calles españolas para exigir igualdad, protestar contra la violencia machista y rechazar la guerra en Ucrania, aunque esta vez las asociaciones feministas convocantes se mostraron divididas, frente a la unidad de años anteriores. En Madrid y otras localidades, varias organizaciones decidieron desmarcarse de las marchas tradicionales para reivindicar un feminismo "abolicionista" de la prostitución y la pornografía y cuestionar las políticas del Ministerio de Igualdad, que dirige la izquierdista Irene Montero, de Unidas Podemos. EN MÉXICO EXIGEN MEDIDAS CONTRA LOS FEMINICIDIOS El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y las mujeres de su Gobierno criticaron "el neoliberalismo" y el "conservadurismo" que, en su opinión, se ha "infiltrado" en el movimiento feminista mexicano. Mientras, en el exterior del Palacio Nacional, sede de la Presidencia, las activistas iniciaban sus protestas y escribían "México feminicida" en las vallas que el Gobierno colocó para proteger el edificio. CONTROVERTIDA CELEBRACIÓN EN NICARAGUA Aunque el Gobierno del presidente Daniel Ortega destacó los avances en política de género de Nicaragua, la conmemoración de hoy se hizo a pesar de que en el país centroamericano hay 14 dirigentes opositoras detenidas en el marco de la crisis sociopolítica que se vive desde abril de 2018. Por ello, defensoras de los derechos humanos, feministas y opositores acudieron a Twitter para "gritar" por las disidentes convictas, a través de la etiqueta #GritoPorLasPresasPoliticas, promovida por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. DENUNCIAN RETROCESO EN EL DERECHO AL ABORTO EN EE.UU. Cientos de personas denunciaron en Nueva York el retroceso en el derecho al aborto en EE.UU., donde varios estados están limitando de forma severa las circunstancias en la que la interrupción de un embarazo se considera legal. "Abortion on demand and without apology" (Aborto bajo demanda y sin disculparse) fue el lema que gritaron una y otra vez los manifestantes, que se congregaron en la céntrica Union Square y en otras 11 ciudades del país. "En Texas ya hemos perdido el derecho al aborto. En Nueva York estamos en peligro de perderlo. Eso no debe suceder ni aquí ni en ningún lado", dijo ante los asistentes Araceli Herrera, de 71 años, que siendo estudiante se vio forzada a tener un hijo producto de una violación. CHILENAS MARCHAN ENTRE RABIA Y ESPERANZA Miles de chilenas salieron a la calle para conmemorar la fecha, entre la indignación por una violencia machista que no cesa y la esperanza que despierta el proceso constituyente y el futuro Gobierno feminista que tomará posesión el próximo viernes. Al grito de "¡Vivas nos queremos!" y "¡Basta ya!", mujeres de todas las edades y profesiones blandieron banderas moradas y verdes, los colores del feminismo y del aborto libre, por todo el país, aunque la manifestación más multitudinaria tuvo lugar en Santiago. ARGENTINAS RECLAMAN POR DEUDA DEL GOBIERNO Por su parte, las argentinas marcharon por las calles de Buenos Aires para protestar por la "deuda" que mantiene el Gobierno nacional con las mujeres, en un país que sufre un feminicidio cada 32 horas, pese a las políticas impulsadas en los últimos años para combatir la violencia machista. Bajo la consigna de "La Deuda es con nosotras", en referencia al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación de un préstamo de unos 45.000 millones de dólares, miles de manifestantes ocuparon el centro de la capital argentina, entre música y proclamas reivindicativas. HONDURAS Y BRASIL PIDEN CESE DE VIOLENCIA MACHISTA Centenares de personas marcharon en Tegucigalpa y expresaron su condena y alarma por la ola de feminicidios que sacude a Honduras, donde han muerto más de 60 mujeres este año, y para exigir el cumplimiento de sus derechos y la aprobación de la Ley de Casa Refugio para víctimas de la violencia machista. Mientras tanto, en Brasil, en donde fueron realizadas protestas contra un Gobierno al que califican de "machista", las autoridades informaron que más de 3.900 hombres fueron capturados por violencia machista durante el último mes en un operativo que culminó este martes y durante el cual 682 mujeres fueron rescatadas directamente de manos de sus agresores. UN ALTAR PARA NO OLVIDAR TRAGEDIA EN GUATEMALA Docenas de mujeres en Guatemala exigieron justicia por la muerte de 41 niñas quemadas hace 5 años en un hogar estatal y las 15 que resultaron heridas, en un caso que avanza a pasos cortos. El pedido tuvo lugar en marchas que concurrieron en el centro de la Ciudad de Guatemala, específicamente en el altar creado de manera improvisada hace varios años por diversas organizaciones sociales para recordar a las víctimas. Las 56 niñas se encontraban en un hogar administrado por el Estado, en un aula pequeña, con llave, cuando se originó el incendio el 8 de marzo de 2017 en protesta por el hacinamiento, el maltrato y las condiciones en las que permanecía. TALIBANES DICEN QUE LOS DERECHOS DE LA MUJER LOS MARCA LA SHARÍA Los talibanes subrayaron que se comprometen a defender los derechos de las mujeres afganas pero dentro de los límites que marca la sharía o ley islámica, algo insuficiente para los colectivos que protestan ante las limitaciones bajo el régimen islamista. En un mensaje en Twitter, el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo que el Día Internacional de la Mujer "es una gran oportunidad para que nuestras mujeres afganas exijan sus derechos legítimos". 