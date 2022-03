Madrid, 8 mar La UEFA hará un llamamiento a la paz en los partidos de sus competiciones de clubes que se reanudan este martes, con la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en los se desplegará una gran pancarta con esta palabra escrita en inglés y ruso y ucraniano, que tienen la misma grafía. Los jugadores y el equipo arbitral de los encuentros posarán junto a lona desplegada sobre el césped de los estadios con el término PAZ impreso en estas lenguas, que también se reproducirá en los soportes publicitarios de los campos, según confirmaron fuentes de la UEFA. Los partidos Bayern Múnich-Salzburgo y Liverpool-Inter de Milán reanudarán esta noche la Liga de Campeones, en la que este miércoles se disputarán el Real Madrid-PSG y el Manchester City-Sporting de Portugal. La ida de los octavos de final de la Liga Europa comenzará este miércoles con los partidos Betis-Eintracht Fráncfort y Oporto-Lyon. El jueves se completará con otros cinco, entre ellos el Sevilla-West Ham y el Barcelona-Galatasaray, mientras que está aplazado el RB Leipzig-Spartak Moscú. La llamada del mundo del fútbol contra la guerra no deja de repetirse desde hace dos semanas, con gestos y mensajes en las competiciones de liga europeas y también en los anteriores encuentros de la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga Conferencia, que coincidieron con el inicio del conflicto. El 23 de febrero, horas antes de que Rusia iniciara su ofensiva en Ucrania, el jugador ucraniano del Benfica Roman Yaremchuk celebró el tanto que marcó, que supuso el empate de su equipo contra el Ajax, exhibiendo el escudo de Ucrania. Al día siguiente, ya en plena invasión, los jugadores del Nápoles y el Barcelona, que se enfrentaban por un puesto en los octavos de final de la Liga Europa, posaron juntos al inicio del partido con una pancarta en la que se leía 'Stop War' en el estadio Diego Armando Maradona. Ese mismo día, el ucraniano Ruslan Malinovsky, autor de dos de los tres goles del Atalanta en el campo del Olympiacos en la misma competición celebró sus tantos exhibiendo el mensaje "No a la guerra en Ucrania" en una camiseta bajo la equipación oficial. Horas después la UEFA retiró a San Petersburgo la sede de la final de la próxima Liga de Campeones y trasladar la misma a París y junto a la FIFA suspendió a todas las selecciones nacionales y clubes rusos para participar en sus competiciones. "Nadie esperaba que una guerra como esta ocurriera en Europa. Estuve durante 48 horas hablando con jugadores y entrenadores para ayudarles y poder abandonar Ucrania. Hemos estado en contacto 24 horas al día", dijo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en una conferencia del Financial Times en Londres. El dirigente esloveno señaló que ha "hablado con los gobiernos para que ayuden" y desveló que uno de los futbolistas que abandonó Ucrania fue a su casa. "Tenemos que trabajar muy duro por nuestro lado. Esperemos que la guerra y esta locura termine lo más pronto posible", afirmó. La Fundación de la UEFA para la Infancia ha dispuesto un fondo de emergencia de un millón de euros para ayudar a los niños en Ucrania y a los refugiados en países vecinos como Moldavia y una ayuda inmediata de 100.000 euros para los primeros y refugiados ucranianos.