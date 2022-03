La UE trabajará con Latinoamérica para "aislar" a Rusia por la guerra en Ucrania

Quito, 8 mar El director general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Brian Glynn, aseguró este martes que la Unión Europea (UE) va a trabajar "estrechamente" con los países de Latinoamérica para "aislar a Rusia" y demostrarle que "el mundo está unido en que esta guerra no es justa". Tras un diálogo de alto nivel entre la UE y el Gobierno ecuatoriano en Quito, Glynn destacó en una entrevista con Efe el papel de Ecuador, que "no solo ha votado a favor de las resoluciones de las Naciones Unidas, sino también ha actuado con la UE para buscar una salida a esas crisis". "Europa está en guerra, pero la Unión Europea no está en guerra con nadie. Ucrania está en guerra, y es una guerra sin justificación, causada por el presidente (de Rusia) Vladimir Putin. No estamos en guerra con el pueblo de Rusia, pero esa guerra sí va a tener consecuencias", advirtió el diplomático europeo. Preguntado sobre si este escenario hará que la UE busque afianzar más los lazos con Latinoamérica, indicó que para su jefe, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, "la relación política con América Latina siempre ha sido una prioridad". "Ahora él ve la necesidad de tener relaciones más fuertes con América Latina, entre ellos Ecuador", apuntó Glynn. En ese sentido, destacó la colaboración estrecha de la UE para dar facilidades a los ciudadanos de países de Latinoamérica que se encontraban en Ucrania cuando comenzó la guerra y que debieron transitar por territorio de la Unión Europea hasta poder llegar a sus naciones de origen. Entre esas comunidades desplazadas por la guerra, una de las más numerosas es la de Ecuador, con cerca de 800 ciudadanos, para quienes el Ejecutivo ecuatoriano pidió a la UE facilidades de tránsito ya que no disponían del visado Schengen. SCHENGEN EN ESPERA Respecto a la petición de Ecuador de que se elimine el requisito del visado Schengen para que los ecuatorianos ingresen a la UE, Glynn señaló que "la pandemia ha dificultado el proceso de regularización de países que hoy en día necesitan visado para entrar". "La solicitud de Ecuador va a ser tenida en cuenta y vamos a tener un proceso de apertura hacia esa solicitud. Vamos a estar en contacto con los servicios del Gobierno para buscar una solución", afirmó. Asimismo, sobre la petición realizada hace pocas semanas por el presidente de Colombia, Iván Duque, de retomar las cumbres de líderes y jefes de Estado de Europa y Latinoamérica, el delegado de la política exterior europea en las Américas señaló que se trabaja en ese sentido. "Estamos trabajando en un escenario positivo para volver a tener cumbres birregionales entre la UE y América Latina, pero eso claramente depende de los países de ambos lados", advirtió. COOPERACIÓN EN AGENDA VERDE Y DIGITAL Glynn valoró también el nuevo marco de cooperación entre la Unión Europea y Ecuador, presentado el lunes en Quito, que contempla un desembolso de cerca de 40 millones de euros (unos 43,5 millones de dólares) hasta 2024, principalmente enfocados en la agenda verde y digital. "Con el nuevo Gobierno de Ecuador tenemos mucha confianza en que ellos tomen en serio la transición económica hacia una economía menos dependiente del carbono", manifestó Glynn. "Hay un fuerte compromiso del Gobierno de Ecuador en estos temas de transformación ecológica y de la economía. Todo eso es nuestro punto de partida con nuestro programa en Ecuador", añadió. También resaltó los beneficios que ha traído el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ecuador tras cinco años de su entrada en vigor, pues el intercambio comercial "ha aumentado muchísimo, incluso durante el peor año de la pandemia", hasta llegar a 5.500 millones de euros (unos 5.900 millones de dólares) en mercancías y 1.400 millones de euros (1.525 millones de dólares) en servicios. "Estamos en un periodo turbulento y es importante para nosotros ver las posibilidades que el acuerdo da justamente para diversificar esas exportaciones. En el diálogo de hoy hablamos de la necesidad de hablar más sobre las posibilidades que el acuerdo da", concluyó. Fernando Gimeno