La esposa de López Obrador participa en Argentina en acto por el Día de la Mujer

Buenos Aires, 8 mar Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó este martes en Argentina en un acto por el Día Internacional de la Mujer, en el que reclamó una igualdad efectiva en todos los ámbitos. "No nos acostumbremos a que la palabra igualdad solo tenga que ver con género, como quisieran algunos oligarcas. Nuestra lucha nunca debe ser excluyente. Necesitamos unirnos hombres y mujeres para transformar a nuestros países", dijo Gutiérrez Müller en el acto realizado en la localidad bonaerense de José C. Paz. Además, destacó que es "mucho lo alcanzado" en cuanto a hacer valer el "derecho a decidir de las mujeres", pero advirtió que todavía en Argentina y en México "falta mucho por hacer en este terreno y en algo que no se debe soslayar: no hay auténtico feminismo sin igualdad económica". "Es indispensable la igualdad ante la ley, ante Dios, y la justicia de género, pero no debe olvidarse lo fundamental: que no haya mujeres ni hombres explotados y humillados por causa de los privilegios y la corrupción de las minorías", sostuvo. En el acto también intervino el mandatario argentino, Alberto Fernández, quien reconoció a Gutiérrez Müller como "una mujer enorme en su patria y en América Latina". Fernández también elogió a su "amigo" López Obrador, quien, según reveló el presidente argentino, le envió una carta a través de Gutiérrez Müller.