Inflación en chile sube menos de lo previsto: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas avanzaban en medio de una sesión mixta en los mercados internacionales, ya que el petróleo subía ante la perspectiva de una prohibición estadounidense a las importaciones de energía de Rusia. La inflación de Chile fue menor a lo prevista, pero no provocó una reacción significativa del mercado, mientras que los operadores de Perú estaban atentos a una moción de juicio político.

El peso chileno subía un 0,2%, ya que la mayoría de las divisas de los mercados emergentes se benefician del sentimiento positivo en EMEA después de que Bloomberg informó que la Unión Europea está considerando ventas conjuntas de bonos.

El peso permanece confinado entre la zona de 792 por dólar, que sirvió de soporte al dólar durante los primeros meses del año, y el promedio móvil de 100 días cerca de 821 por dólar, que es el indicador técnico más sólido de la moneda.

La curva de Cámara aumentaba en línea con el movimiento observado en otros países de Latinoamérica a medida que los precios de los productos básicos suben ya que la guerra en Ucrania no muestra señales de alivio, lo que empeora el panorama de inflación mundial.

Curva de Cámara a 2 años subía 3 puntos básicos incluso después de que la inflación de febrero llegara al 7,8% frente al 8,2% estimado y el 7,7% en enero. Cifra por debajo de lo esperado no se considera lo suficientemente fuerte como para revertir la opinión de los inversionista de que la tasa clave puede superar el 8,5% en los próximos seis meses.

El sol peruano podría volver a probar el nivel de 3,70 por dólar, que sirvió como un fuerte soporte para el dólar a principios de este año. La moneda ha visto flujos de dólares a pesar de los continuos problemas políticos que dominan las noticias locales.

Se espera que los legisladores de oposición de Perú presenten una moción para acusar al presidente Castillo el martes. Esta es la segunda vez que el presidente de izquierda necesita defender su mandato en el Congreso.

La reacción optimista del mercado probablemente esté relacionada con la opinión de que la oposición no tiene suficientes votos para aprobar la moción y que la destitución no es popular entre los peruanos.

El peso colombiano avanzaba un 0,3%, anotando la mayor alza en la región, ya que el petróleo subía un 4,3 % en Londres y los operadores ajustan posiciones para los datos de inflación sorprendentemente altos informados el fin de semana.

La curva IBR a 2 años subía 7 puntos básicos hoy y 106 puntos básicos en las últimas 30 sesiones por el riesgo de inflación persistente.

Las tasas swap más altas a corto y mediano plazo ayudan a incrementar el carry trade, favoreciendo aún más la entrada de dólares a Colombia. El peso colombiano es la segunda moneda con mejor desempeño en el mundo en 2022 con ganancias de 7,5% a pesar de las elecciones presidenciales de mayo.

(Parte de la información proviene de operadores de FX familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

