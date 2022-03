Gobierno luso asegura que no se siente amedrentado por amenazas rusas

Lisboa, 8 mar El ministro de Exteriores luso, Augusto Santos Silva, aseguró este martes que Portugal no se siente intimidado por la amenaza de Rusia contra los países que considera "hostiles": "No nos amedrentan ni nos intimidan". Recordó que las medidas tomadas por Portugal forman parte de sanciones colectivas dentro de la Unión Europea (UE) y su postura se corresponde con la acordada con la ONU y la OTAN y no forman parte de un "régimen nacional de sanciones". El ministro, que realizó estas afirmaciones en una rueda de prensa junto a su homólogo brasileño, Carlos Alberto França, añadió que con el trabajo de los Gobiernos de los últimos años Portugal se ha vuelto "cada vez menos dependiente" de los combustibles fósiles, con un 60 % de la electricidad consumida en el país procedente de energías renovables "producidas localmente". Por otra parte, el gas y petróleo proviene de "un conjunto diversificado de países" en América, África y Europa. "No tenemos consecuencias directas, no somos un país de gran exposición a la energía proveniente de Rusia", aseveró, aunque reconoció que Portugal forma parte de la Unión Europea y el bloque "es muy dependiente" de los productos energéticos rusos. "Dentro de la UE intentamos hacer valer la importancia estratégica de disminuir la dependencia de la UE en energía", matizó, y añadió que desde el Ejecutivo luso buscan aumentar las interconexiones entre Portugal y España con el resto de Europa, tema que esperan que sea discutido en el Consejo Europeo a finales de esta semana. EFE cch/mar/mj (foto)(vídeo)