FundéuRAE: “vuelo aéreo”, expresión redundante

Madrid, 8 mar (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que la expresión “vuelo aéreo” resulta redundante, pues el sustantivo “vuelo” implica ya que el viaje se realiza por el aire. En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como “Una patrulla estaba realizando un vuelo aéreo no tripulado para monitorear la situación de seguridad al norte de Rodakove”, “Doha y Moscú están a cinco horas de vuelo aéreo” o “Más de 150 vuelos aéreos se han cancelado”. El diccionario de uso “Clave” define “vuelo” como ‘viaje que se realiza en un vehículo aéreo’ y el “Diccionario de la lengua española” lo recoge como ‘trayecto que recorre un avión, haciendo o no escalas, entre el punto de origen y el de destino’, entre otros sentidos. En ambos casos, la noción de ‘perteneciente o relativo al aire o a la aviación’ está implícita en el significado de “vuelo”. Así pues, dado que no es preciso diferenciar vuelos aéreos de hipotéticos vuelos submarinos o terrestres, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir “Una patrulla estaba realizando un vuelo no tripulado para monitorear la situación de seguridad al norte de Rodakove”, “Doha y Moscú están a cinco horas de vuelo” y “Más de 150 vuelos se han cancelado”. El adjetivo “aéreo” sí es informativo y pertinente, en cambio, en “línea aérea”, pues una “línea” también puede ser una vía terrestre o marítima, conforme a la definición del diccionario académico. La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. feu/crf