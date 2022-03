Francia lleva a la Justicia el cierre de webs porno por acceso de menores

París, 8 mar Las autoridades francesas llevarán a la Justicia el cierre de cinco de las principales webs porno internacionales debido a que no han tomado medidas para evitar el acceso de menores a sus páginas. El decisión anunciada este martes sigue a un aviso del pasado 13 de diciembre para que los editores de Pornhub, Tukif, Xhamster, Xnxx y Xvideos cumplieran su obligación legal de impedir al acceso de los menores a sus contenidos, explicó la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom), en un comunicado. Al no haber cumplido esta exigencia, el organismo público decidió iniciar un procedimiento legal en su contra. Si la Justicia acepta la posición de las autoridades, esos sitios no podrán ser accesibles en Francia, explicó Arcom. También advirtió de que, si las empresas intentan el acceso en Francia desde servidores situados fuera del país, se pediría judicialmente su descatalogación de los motores de búsqueda. Además, el organismo público ha pedido a otros dos sitios porno, Youporn y Redtube, que justifiquen su posición en cuanto al cumplimiento de las exigencias legales en Francia y les ha advertido de que podría activar contra ellos un procedimiento de infracción recogido en el código penal. EFE rcf/alf