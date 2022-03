"FIFA 22" elimina a todos los equipos rusos "por solidaridad" con Ucrania

Madrid, 8 mar Los jugadores de "FIFA 22" ya no podrán competir desde ahora en este videojuego ni con la selección nacional de Rusia ni con los equipos oficiales de la liga rusa, según informa en un comunicado la compañía EA Sports, que se suma así a los numerosos vetos a este país por su invasión a Ucrania. "EA Sports se solidariza con el pueblo ucraniano y, como tantas voces en el mundo del fútbol, pide la paz y el fin de la invasión de Ucrania”, recoge la nota publicada por la distribuidora estadounidense en sus redes sociales. De esta forma los millones de usuarios que tiene esta franquicia por el mundo ya no podrán elegir ni a la selección nacional rusa ni a los tres equipos con licencia en el juego como son el CSKA de Moscú, el Lokomotiv de Moscú y el Spartak de Moscú. Un veto que se hará extensible a todos los productos FIFA de EA Sports, es decir, "FIFA 22", "FIFA Mobile" y "FIFA Online", tres títulos en los que desaparecerá cualquier rastro futbolístico relacionado con el país que gobierna Vladimir Putin. Una decisión, aseguran, que va en consonancia "con la línea llevada a cabo por nuestros socios en la FIFA y en la UEFA", asociaciones que ya habían expulsado a los equipos rusos de todas sus competiciones internacionales. Por lo pronto desde hoy mismo ya no se podrá conseguir ningún artículo relacionado con equipos ni futbolistas que militen en clubes rusos en los sobres para la modalidad "Ultimate Team", en la que el jugador puede ir creando el equipo de sus sueños a través de estas recompensas que pueden conseguirse superando misiones en el juego o comprándolas directamente en la tienda. Además están valorando otros cambios relativos a otras áreas del resto de franquicias deportivas de EA Sports como son "Madden" (fútbol americano), NHL (hockey sobre hielo), F1 (Fórmula 1), UFC (artes marciales mixtas) o PGA Tour (golf). EFE jlp/icn