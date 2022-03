Fernández cuestiona a la oposición por su posición ante acuerdo con el FMI

Buenos Aires, 8 mar El presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuestionó este martes a la principal coalición opositora por su posición ante el acuerdo de refinanciación de deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Ejecutivo busca aprobar en el Parlamento. "Esta deuda que me toca negociar y ver cómo se paga no la contraje yo, la contrajo el Gobierno que me precedió y que hoy está discutiendo si acepta o no el acuerdo que yo estoy proponiendo", dijo Fernández en un acto por el Día de la Mujer en la localidad bonaerense de José C. Paz. Fernández recordó que fue el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) el que firmó en 2018 un acuerdo "stand by" con el FMI, que implicó un millonario auxilio financiero por parte del organismo, con préstamos que ahora Argentina no puede devolver por su delicada situación financiera. "En 2015 llegó Mauricio Macri y endeudaron al país como nunca nadie había endeudado a Argentina. Esto no hay que olvidarlo", dijo el jefe de Estado argentino, que en 2020 entabló negociaciones con el Fondo para refinanciar las deudas. El pasado jueves, el Gobierno argentino y el "staff" del FMI anunciaron un acuerdo para un nuevo programa de facilidades extendidas que prevé desembolsos totales por unos 45.000 millones de dólares para que Argentina pueda afrontar los pesados vencimientos con el propio organismo entre este año y 2024 derivados del acuerdo "stand by" de 2018. Para entrar en vigencia, el acuerdo debe ser primero aprobado por las dos cámaras del Congreso argentino y luego por el directorio del Fondo. El Gobierno aspira a que el proyecto de ley para avalar el acuerdo sea debatido esta semana por el pleno de la Cámara Baja y la próxima en el Senado, pero se enfrenta al desafío de lograr los votos necesarios. Diputados de la coalición Juntos por el Cambio, a la que pertenece Macri, se mostraron este lunes dispuestos a aprobar el nuevo endeudamiento con el FMI pero no el programa de políticas que implica el acuerdo porque, alegan, no quieren ser "socios" del Gobierno en el "ajuste" que se avecina. En el acto de este martes, Fernández hizo alusión a una carta que recibió del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresándole su apoyo. "Me hablaba Andrés de este tiempo que me toca vivir, donde los que contrajeron la deuda se rasgan las vestiduras y hacen de cuenta que ellos no fueron culpables de nada, que se ofenden cuando uno les dice lo que hicieron cuando tuvieron que gobernar", comentó el jefe de Estado argentino. También el sector del oficialismo cercano a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, ha cuestionado los compromisos de ajuste ante el Fondo. EFE nk/cjn/dmt