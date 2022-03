Estados Unidos evaluará crear su propia criptomoneda, según el WSJ

Washington, 7 mar El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará esta semana un decreto en el que ordenará a su Gobierno evaluar la creación de una criptomoneda estadounidense, adelantó a última hora de este lunes el diario The Wall Street Journal. La medida de Biden instruirá a la Casa Blanca a estudiar los requisitos técnicos que serían necesarios para crear una moneda digital oficial en Estados Unidos, que al igual que el dólar, estaría respaldada por la Reserva Federal (Fed). Biden también pedirá al Departamento del Tesoro examinar los posibles riesgos que presentan las criptomonedas para la estabilidad financiera o la seguridad nacional, incluido mediante las finanzas ilícitas, indica el periódico. El decreto, que se anunciará formalmente en algún momento de esta semana según el rotativo, dará a las agencias estadounidenses entre tres y seis meses para preparar recomendaciones sobre el mercado de las criptomonedas. Además, analizarán cómo gestionan otros países los sistemas digitales de pago y cuál puede ser su efecto en la competitividad económica, así como el impacto medioambiental del minado (creación) de criptomonedas en ordenadores que consumen mucha energía. Desde el lanzamiento hace 13 años del bitcóin, la criptomoneda más utilizada, el Gobierno estadounidense no ha tenido demasiado claro cómo regular su uso y, hasta ahora, no ha diseñado una normativa exhaustiva al respecto. Estados Unidos sí ha criticado, sin embargo, la adopción del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador: la semana pasada, el Departamento de Estado advirtió en un informe de que eso complica la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el país. Además, en febrero, tres senadores estadounidenses presentaron una iniciativa legislativa para trazar un plan que "mitigue los riesgos" que tiene para el sistema financiero de Estados Unidos ese uso del bitcóin en El Salvador. EFE llb