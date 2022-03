El petróleo ruso cuesta a la UE más de 260 millones de euros cada día

Madrid, 8 mar La Unión Europea (UE) paga cerca de 260 millones de euros (285 millones de dólares) cada día por las importaciones de petróleo ruso, según un informe publicado este martes por la organización ecologista Transport & Environment (T&E). En plena invasión rusa de Ucrania, y ante la incertidumbre de que las sanciones de la UE al país presidido por Vladímir Putin afecten al sector energético, T&E cifra en 104.000 millones de euros el importe que sumaron las exportaciones rusas de crudo a Europa y al Reino Unido durante el año pasado, muy por encima de los 43.400 millones de las compras de gas natural ruso. Sin embargo, desde la asociación, que hace un llamamiento a la UE para llevar a cabo un "embargo global del petróleo ruso", explican que la dependencia del continente en su conjunto del suministro ruso, aunque significativa, no es insalvable. En este sentido, el informe explica que la mayoría de las importaciones de petróleo de los Veintisiete se realizan a través de petroleros y puertos, y solamente entre el 4 % y el 8 % del suministro de petróleo de Europa proviene de oleoductos rusos, lo que significa que es factible obtener petróleo en otros lugares a corto plazo. Sin embargo, la asociación asegura que sustituir el crudo ruso no resolverá la dependencia a largo plazo de Europa del petróleo, y piden medidas para preparase ante una posible disrupción del mercado del petróleo que incluyan el aumento de días de teletrabajo y días sin coche, así como la redirección de los fondos europeos a impulsar la compra masiva de vehículos eléctricos. Desde T&E solicitan a su vez mejorar la eficiencia del transporte y acelerar la electrificación de este sector para reducir el consumo de petróleo y evitar la dependencia de las importaciones rusas. EL BRENT Y EL TEXAS, DISPARADOS La guerra en Ucrania está provocando que el precio del petróleo se sitúe en niveles que no se registraban desde hace casi 14 años, empujando a los carburantes a marcar récords semana tras semana. El Brent, de referencia en Europa, cerró este lunes en los 123,21 dólares por barril tras haberse acercado a los 140 dólares durante la sesión, un valor que no se registraba desde 2008. Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), el de referencia estadounidense, se situaba en 117,40 dólares en la apertura ante la incertidumbre en aumento en torno al suministro a raíz de la guerra en Ucrania. Durante el fin de semana, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, aseguró que la potencia norteamericana estaba teniendo conversaciones "muy activas" con la UE para prohibir la importación de petróleo procedente de Rusia, en un nuevo intento por asfixiar a la economía del país exsoviético. Pese a que la UE ha evitado comprometerse a este veto al petróleo ruso, que supone el 27 % del consumo europeo según los datos de Eurostat de 2019, sí que ha anunciado que presentará este martes un conjunto de medidas para reducir su dependencia del gas y el petróleo. Según ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, las medidas se articularán en torno a tres ejes: diversificar el suministro de combustibles fósiles para reducir la dependencia de Moscú, acelerar las inversiones "masivas" en energías renovables e impulsar mejoras en eficiencia energética. EFE jy/son/alf