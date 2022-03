El papa pide que no se usen los embriones humanos "como material desechable"

Ciudad del Vaticano, 8 mar El papa Francisco pidió hoy en un vídeo grabado que la bioética respete la vida humana, que no se utilicen "los embriones humanos como material desechable" y que la investigación biomédica no se deje llevar por las ganancias económicas. "Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz", dijo el papa en un vídeo mensual, en el que habla de los restos que afronta la humanidad. "Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos, no, no se puede, extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica", añadió. Francisco reconoció que se están produciendo cambios profundos y que "no se trata de frenar el progreso tecnológico", sino de "acompañarlo" y "de proteger tanto la dignidad humana como el progreso". "No podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso, no. Ambos van juntos y armónicamente juntos", concluyó. "El vídeo del papa" es una iniciativa de la denominada Red Mundial de Oración y fue impulsado por el propio Francisco, coincidiendo con la celebración del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que tuvo lugar de diciembre de 2015 a noviembre de 2016. EFE lsc/jgb (vídeo)