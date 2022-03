El once de la jornada

Madrid, 8 mar El portero Yassine Bono (Sevilla); los defensas Reece James (Chelsea), Leandro Cabrera (Espanyol) y Sergio Reguilón (Tottenham); los centrocampistas Kevin de Bruyne (Manchester City), Carlos Soler (Valencia), Eduardo Camavinga (Real Madrid) y 'Chimy' Ávila (Osasuna); y los delanteros Lautaro Martínez (Inter), Olivier Giroud (Milan) y Joao Félix (Atlético de Madrid) componen un once destacado de la jornada en las grandes Ligas europeas por sus goles decisivos o por su condición crucial para sus equipos. - PORTEROS (1): Yassine Bono (MAR/Sevilla): La presión del Alavés fue un jeroglífico para el Sevilla, sostenido en el partido, en el empate y quizá aún en la Liga por las paradas del portero marroquí, que se cruzó en las intenciones ofensivas de su adversario. Es el guardameta menos goleado de LaLiga Santander, con 18 tantos en contra, y el sostén en las dudas actuales del equipo, que se queda a ocho puntos del liderato del Real Madrid a falta de once jornadas. - DEFENSAS (3) Reece James (ING/Chelsea): Aunque fue Kai Havertz quien marcó dos de los cuatro goles del Chelsea el Burnley (0-4), el lateral derecho fue el futbolista determinante para abrir el triunfo cuando se inventó en el minuto 47 el 0-1, con un quiebro para un lado y luego para el otro para conectar con la derecha, escorado, con el gol dentro del área. Luego regaló el 0-3 a Havertz. El equipo londinense se afianza en las plazas de la Liga de Campeones. Leandro Cabrera (URU/Espanyol): Su contundente cabezazo contra el Getafe inició el primer triunfo en la Liga de 2022 del Espanyol, que encadenaba siete jornadas sin ganar y ya sentía la inquietud de la zona de descenso hasta que el central uruguayo marcó su segundo gol de esta temporada liguera con tan solo 16 minutos disputados. Su equipo mantiene un colchón de ocho puntos sobre el antepenúltimo puesto. Sergio Reguilón (ESP/Tottenham): Un golpe de Sessegnon al borde del descanso promovió el recorrido del lateral español en el segundo tiempo del Tottenham contra el Everton, este lunes. Nada más necesitó 41 segundos, en su primera intervención en el partido, para marcar el gol que significó el 4-0 para su equipo. Finalmente venció por 5-0 para reencontrar la ruta hacia la Liga de Campeones. Fue una reivindicación también para Reguilón, hoy por hoy suplente en el esquema de Antonio Conte. - CENTROCAMPISTAS (4): Kevin de Bruyne (BEL/Manchester City): El derbi de Manchester fue para el City, que conserva sus seis puntos de ventaja al frente de la clasificación de la 'Premier League' sobre el Liverpool, segundo aunque con un encuentro menos. El internacional belga impulsó el triunfo por 4-1 del bloque de Pep Guardiola contra el United. Marcó los dos primeros goles, en los minutos 5 y 21, y asistió en un saque de esquina a Ryad Mahrez en el 3-1. Carlos Soler (ESP/Valencia): El centrocampista dio dos goles y marcó otro, de penalti, en la victoria por 3-1 sobre el Granada. El 1-0 fue para Guedes y el 2-0 para Maxi Gómez, los dos rematadores concentrados entre los minutos 48 y 51 a servicio de Soler que encarrilaron la victoria del Valencia, hoy en tierra de nadie. Después, ya en el 62, transformó un penalti. Ya suma nueve goles en este curso. Sólo le supera Guedes en su equipo. Eduardo Camavinga (FRA/Real Madrid): Cambiado al descanso contra el Granada, el centrocampista francés había transitado desde entonces por la suplencia, sin minutos ante el Villarreal y el Alavés y con nada más dos contra el Rayo Vallecano, hasta que las bajas y las circunstancias lo repusieron en el once ante la Real Sociedad. Suyo fue el gol del 1-1 con un tremendo zapatazo que provocó la remontada del líder de LaLiga Santander (4-1). Chimy Ávila (ARG/Osasuna): No había marcado en ninguno de sus últimos ocho partidos de Liga, hasta que se reencontró con el Villarreal, al que ya doblegó en la primera vuelta con un tanto decisivo en el estadio de La Cerámica (1-2), igual que hizo el sábado en El Sadar (1-0). Con el empate a cero, en el minuto 63 cabeceó su cuarta diana de la temporada. DELANTEROS (3): Lautaro Martínez (ARG/Inter): Después de ocho jornadas, el delantero argentino recuperó el gol, tan necesario para él y para su equipo, que había perdido el ritmo en las últimas cuatro citas de la Serie A, todas ellas sin victoria, con dos empates y otras tantas derrotas. Él anotó el 1-0 en el minuto 22, con la derecha dentro del área, con una celebración que desprendió la frustración que había provocado su sequía goleadora; el 2-0 en el 40, con la izquierda; y el 3-0 en el 56, con la derecha, del triunfo por 5-0 sobre la Salernitana. "Vivo por el gol, cuando no marco me voy triste a casa", dijo Lautaro, goleador quince veces en esta campaña. Olivier Giroud (FRA/Milan): Siempre oportuno, tocó lo justo el disparo de Calabria para marcar el gol de la victoria del Milan en Nápoles en el inicio de la segunda parte, decisivo para devolver al conjunto rossonero a la cima de la clasificación de la Serie A. Es su octavo gol en esta ejercicio de Liga. Ya fue decisivo en las victorias contra el Inter, el Roma, el Torino y el Hellas Verona. Son 15 de los 60 puntos de su equipo, con una renta de dos sobre el segundo de la tabla, el Inter. Joao Félix (POR/Atlético de Madrid): La reacción del Atlético de Madrid, cuando todo estaba en duda, incluso la continuidad de Simeone, tras la derrota de hace dos semanas y media contra el Levante, lleva la firma del delantero portugués, que ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro choques, de los que ha sido el mejor de su equipo, como lo fue en Sevilla ante el Betis, tan determinante como le reclama Simeone. Marcó dos de los tres goles del 1-3 que devuelve al conjunto rojiblanco a las plazas de la Liga de Campeones, un objetivo indispensable. EFE id/og