El MoraBanc buscará redimirse en la Eurocopa

Andorra La Vella, 8 mar El MoraBanc Andorra buscará este miércoles (20 horas) redimirse en la Eurocopa en un partido con aroma ACB ya que los de David Eudal reciben al Joventut Badalona en una competición que actualmente molesta más que ayuda por su delicada situación en la Liga Endesa. Los del Principado, que esta temporada han superado a los de Carles Durán en los dos choques de la competición doméstica, afrontan el partido sin los lesionados 'Tyson' Pérez, 'Tunde' Olumuyiwa y también sin Gal Mekel que volvió lesionado después de participar con la selección de Israel en las Ventanas FIBA. El equipo dirigido por David Eudal llega después de tres derrotas consecutivas y con la permanencia bastante complicada en la ACB. "Al final un jugador de baloncesto tiene que pensar que cada partido y cada entrenamiento forma parte de su trabajo y su día a día es ser profesional. Serlo es darlo todo y contra la Penya no va a ser ninguna excepción", aseguró uno de los técnicos adjuntos de David Eudal, el exjugador del Joventut Badalona, Paco Vázquez. "Está claro que nuestra urgencia no está en los partidos de la Liga ACB, pero esto no significa que no busquemos ganar en cada partido que jugamos", señaló. Paco Vázquez adelantó que, en principio, no se reservará a nadie. "Veremos cómo va el partido y decidiremos entonces. La Penya tiene jugadores top Euroliga que han bajado un escalón, pero que siguen siendo importantes. No podemos pensar que jugando de cualquier manera, ganaremos", declaró. En la ACB, el MoraBanc superó al Joventut el 16 de octubre por 73 a 79 en Badalona y por 91 a 72 el 5 de febrero en el Polideportivo de Andorra. En el de la Eurocopa disputado en territorio catalán hubo triunfo de los de Carles Durán por 90 a 80. "Ellos son claramente superiores a nosotros, pero les hemos ganado dos partidos está temporada y ellos uno. Podemos ganar a cualquiera y será un partido intenso".