El cine "inclasificable" de "Dossier de ausencias" se presenta en Miami

Jorge I. Pérez Miami, 8 mar "Inclasificable, pero cine". Así define el cineasta cubano Rolando Díaz su película "Dossier de ausencias", que presenta en el Miami Film Festival y está basada en la historia real de una niña adoptada por una familia rica de República Dominicana y devuelta once años después a la pobreza. "Es una película inclasificable porque el único personaje de ficción que tiene es la actriz (la dominicana Judith Rodríguez) que hace de periodista. El resto son personajes reales", dice Díaz, que vive en España y cuenta con una amplia trayectoria en el género documental, en una entrevista con Efe. El director explica que la idea de este filme de 76 minutos que se presenta este martes por primera vez en Estados Unidos con el título "The Lost Children of Jarabacoa" (Los niños perdidos de Jarabacoa) viene de la mano del poeta y periodista cubano-dominicano Alfonso Quiñones. UNA HISTORIA REAL Y DESGARRADORA "Me propuso llevar al cine una historia real que él había investigado sobre la adopción de una niña que la habían entregado a los dos años a una familia rica de Santo Domingo y que fue devuelta a su origen de extrema pobreza cuando tenía 13", dice Díaz. "Estaba oscuro el porqué de la devolución a sus padres biológicos, pero fue un hecho brutal, pues la niña había sido educada como una niña rica y pasar de sopetón a la pobreza significó un duro golpe para ella", añade. El caso de "Moraima", que se enteró de que era adoptada al separarse sus padres adoptivos, tuvo gran repercusión en República Dominicana. En su investigación de campo, Quiñones descubrió que en la zona montañosa de Jarabacoa, por los años 90, abundaban los casos de adopciones. "Entonces me ofreció muchas de las historias que finalmente están en la película. El guion fue escrito por ambos", detalla. Según Díaz, que a sus 74 años sigue trabajando y espera estrenar en mayo próximo en el festival de cine documental Docs Valencia su película más reciente, "Una elefanta sobre la tela de una araña", una condición "sine qua non" que puso para hacer "Dossier de ausencias" (2020) fue que la actriz principal fuera periodista. "Quiñones me comprendió y siempre estuvo a mi lado. Tuve mucha suerte que Judith fuera, además de la genial actriz que es, periodista. Eso me facilitó mucho las cosas. Hablaba con ella un lenguaje que dominaba a la perfección, lo que nos facilitó el camino para elaborar las preguntas que haríamos a los protagonistas reales", desgrana el cubano. "Yo quería que actuara y pensara como una periodista. Construimos un personaje enigmático y solitario, incluso frío por momentos, que se toma la investigación como algo personal y lo entronca con elementos de su pasado, lo que le da mucha credibilidad a su personaje", que es un "alter ego" de Quiñones, añade. El cineasta, que saltó a la ficción con la comedia "Los pájaros tirándole a la escopeta" (1985), reconoce lo "inclasificable" de "The Lost Children of Jarabacoa (Dossier de Ausencias)", aunque no es algo que le quite el sueño. "Hay festivales que incluso nos han dicho que sólo la aceptan como película de ficción, en tanto otros la aprecian como un documental y otros la ven sólo como cine. Yo me adscribo a esta última definición, al fin y al cabo los documentales puros también son películas", añade el director desde España, donde vive. En el Miami Film Festival "Dossier de ausencias" forma parte del llamado "Quinteto dominicano", una selección que pone de relieve las "poderosas películas" que han surgido desde la nación caribeña, como dijo el director ejecutivo del festival, Jaie Laplante, a Efe. Además del filme de Díaz forman parte del quinteto las cintas "Perejil", de José María Cabral; "Candela", de Andrés Farías Cintrón; "Carajita", de Silvina Schnicer y Ulises Porra Guardiola, y "Una película sobre parejas", de Natalia Cabral y Oriol Estrada. LA COVID-19 LO DEJA EN TIERRA Díaz tenía previsto asistir este martes a la presentación en Miami pero se enfermó de coronavirus y no pudo volar. Aun así, espera "poder llegar" a otra proyección de su película este 10 de marzo durante el certamen de Miami. La actriz Judith Rodríguez sí estará hoy en la presentación. El director dice que "no había pensado" en que esta "película muy de mujeres" se presentara en Miami el mismo Día Internacional de la Mujer, pero la casualidad lo quiso. "Casi todos los casos que están reflejados en el filme son de mujeres y las protagonistas esenciales son mujeres. Siempre me ha interesado mucho el tema de la mujer, la mayoría de mis películas están interpretadas por personajes femeninos", dice. "Para mí está especialmente relacionado con la significación de la figura de la madre", concluyó.