El BCIE impulsa el desarrollo de Centroamérica en igualdad de oportunidades

Tegucigalpa, 8 mar El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció este martes, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que impulsa el desarrollo regional y vela porque sus operaciones tengan un impacto directo en los centroamericanos en igualdad de condiciones. El BCIE también promueve en la región la reducción de la brecha en el acceso a crédito fortaleciendo sus capacidades e involucrándose en actividades innovadoras, señaló la oficina de prensa de la institución regional. Promover programas, proyectos e iniciativas que favorezcan la igualdad de oportunidades y de condiciones económicas y sociales en la región es el objetivo que se propuso el BCIE al establecer la equidad de género como uno de sus ejes transversales en la Estrategia Institucional 2020-2024, añadió. Mediante sus operaciones aprobadas en 2021, se generaron 7.701 empleos para mujeres, se implementaron quince políticas para la promoción, el acceso igualitario y equitativo a iniciativas y acuerdos, así como la atención de 287.706 personas en situación de violencia y la habilitación 31 centros de atención integral de género. El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, dijo que las operaciones que financia son analizadas y evaluadas para identificar que en las mismas no exista discriminación por género, se propicie el acceso de las mujeres a puestos de decisión y con remuneración igualitaria. Además, se exige la diferenciación positiva para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, riesgo o desigualdad acentuada, señaló. El BCIE cuenta además con un sistema de monitoreo y cumplimiento que estudia y garantiza el impacto positivo de sus inversiones en la población femenina, según la información. "En el seguimiento, evaluación social y ambiental realizados por el BCIE se toman en consideración las cuestiones de género en los proyectos financiados por el Banco a efecto de seguir de cerca y estudiar el impacto de los programas, proyectos y sus inversiones en esta población", indicó la coordinadora de monitoreo ambiental y social del BCIE, Norma Palma. Señaló que algunos de los indicadores de "seguimiento incluyen el porcentaje de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de propiedad femenina que tienen acceso al crédito, el número de hombres y mujeres que han accedido a capacitación, entre otros indicadores". A estos esfuerzos se suman alianzas con socios estratégicos del BCIE con el objetivo de fortalecer el acceso a financiamiento y asistencia técnica para mujeres. El BCIE y ONU Mujeres firmaron una contribución financiera no reembolsable para garantizar el acceso a crédito a empresarias afectadas económicamente por la covid-19, y está en negociación una Facilidad para asistir su empoderamiento económico, entre otras iniciativas, detalló la ejecutiva de alianzas estratégicas y cooperación internacional del Banco, María Gabriela García. También realiza acciones para contribuir con los objetivos de la Agenda 2030, principalmente con el de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. El BCIE cuenta desde 2010 con una Política de Equidad de Género formulada con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM) de ONU Mujeres, y desde 2019 es la primera organización centroamericana en conseguir la certificación Economic Dividends for Gender Equality (EDGE), la cual fue ratificada en 2021. EFE ac/laa