El barril de la OPEP sube un 11,8 %, hasta los 126,51 dólares

Viena, 8 mar El precio del crudo de la OPEP ha iniciado la semana en un nivel que no se veía desde mediados de 2008 tras venderse el lunes a 126,51 dólares/barril, un 11,8 % (13,36 dólares) más que en la sesión anterior (viernes), informó este martes el grupo petrolero con sede en Viena. El barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no cotizaba tan alto desde el 23 de julio de 2008, cuando estaba en descenso desde el récord histórico de 140,73 dólares que había batido a principios del mismo mes. También se han disparado los precios de otros tipos de crudo, impulsados por informaciones de que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) estudian algún tipo de embargo al crudo ruso. El barril del Brent, el crudo de referencia en Europa, abrió la sesión de este lunes a 127,6 dólares, un 3,61 % más que al cierre del lunes, día en que llegó a marcar un alza del 12 %, hasta 139 dólares, antes de moderarse y terminar en 123 dólares. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) concluyó ayer en Nueva York a 119,40 dólares por barril, con una subida del 3,2 %. La guerra desatada en Ucrania tras la invasión del país por el ejército ruso el pasado 24 de febrero ha exacerbado la tendencia alcista que ya se apuntaban los "petroprecios" debido al aumento de la demanda energética mundial. En medio de las crecientes tensiones no se divisa de momento un alivio de la situación: Rusia amenazó hoy con reaccionar a un eventual embargo petrolero cortando buena parte de sus suministros de gas a Europa. EFE wr/jgb