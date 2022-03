Diez mujeres jóvenes que inspiran desde África subsahariana

Nairobi/Dakar, 8 mar Desde la lucha climática hasta el arte, pasando por la innovación tecnológica y el sector financiero, las africanas, que siempre estuvieron ahí, ocupan cada vez más los espacios de los que han sido excluidas en África subsahariana. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, diez mujeres jóvenes y africanas pueden inspirar y cambiar la mirada arcaica y prejuiciosa que existe a menudo sobre el continente: 1. Vanesa Nakate y la crisis climática Para Nakate (25 años), la crisis climática no es una amenaza de futuro, sino una realidad. Ha observado sus efectos -sequías, desprendimientos de tierra, riadas e inundaciones- en su país, Uganda. Nakate viaja por todo el mundo y usa sus redes sociales para divulgar un mensaje: África está en la primera línea ante los efectos de la emergencia climática y es necesario actuar con rapidez. 2. La lucha de Judith Kitinga por los derechos de las mujeres En 2017, mientras trabajaba en un hospital del suroeste de Tanzania, Kitinga (28 años) se estremeció ante la enorme cantidad de menores embarazadas que tenían que abandonar sus estudios y el inmenso número de mujeres que eran golpeadas. Tras esa experiencia, esta joven tanzana se convirtió en una de las activistas por la educación de las niñas y los derechos de las mujeres más reconocidas de su país. 3. Fatima Diawara y su teléfono inteligente africano Diawara (35 años) fundó en 2017 Kufando, una marca de teléfono inteligente africana concebida para adaptarse a las particularidades del continente y sus ciudadanos. Nacida en Guinea-Conakri, Diawara cursó estudios de gestión administrativa y contabilidad en Girona (España) y en 2020 recibió, entre otros, el premio a la empresa emergente más original del año en España, donde reside. 4. Magatte Wade, una apuesta por el liderazgo africano Conferenciante y emprendedora, la senegalesa Wade (46 años) fue nombrada por la revista Forbes como una de las veinte mujeres más poderosas de África. Se define a sí misma como un “guepardo emprendedor” y defiende que los africanos deben asumir un “papel de liderazgo indiscutible en la creación conjunta de la prosperidad para todos, la innovación, la cultura y la tecnología del siglo XXI”. 5. Salima Rhadia Mukansanga, primera árbitra de la CAN La ruandesa Mukansanga (35 años) fue en 2022 la primera mujer en arbitrar en la Copa de Naciones Africana de Fútbol (CAN), un torneo que se celebra desde 1957. También cuenta con experiencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y otros campeonatos femeninos en Francia, Uruguay y el continente africano. 6. Christine Mboma, la joven promesa namibia del atletismo La atleta Mboma (18 años) hizo historia en Tokio en agosto pasado al convertirse en la primera mujer namibia de la historia en lograr una medalla olímpica, tras adjudicarse la plata en los 200 metros y batir así un récord mundial sub-20. Aunque la victoria fue agridulce, ya que World Athletics (WA) no le permitió correr en los 400 metros -en los que también ostenta el récord mundial sub-20- por las restricciones en los niveles naturales de testosterona permitidos, la joven promesa namibia se sitúa como una de las corredoras más rápidas de la historia. 7. Nasra Ibrahim, contra la fístula obstétrica Ibrahim (30 años) es una cirujana somalí especializada en la fístula obstétrica, una de las lesiones más graves derivadas de un parto prolongado y de la falta de atención médica adecuada, que causa incontinencia, acarrea un terrible estigma social y afecta a entre uno y dos millones de mujeres en el mundo. Esta doctora, que actualmente cursa la especialidad en ginecología en Uganda, regresa a su región -la autoproclamada independiente Somalilandia- al menos siete veces al año, para operar de manera gratuita a mujeres en la clínica especializada que abrió su padre. 8. Julie Wanjira, activismo e historia de África Ni siquiera los soldados, que la amenazaron con arrestarla durante una manifestación pacífica, rompieron la entereza de la keniana Wanjira (26 años): ella levantó su puño izquierdo y gritó “¡Cuando perdamos nuestro miedo, ellos perderán su poder!”. Ese vídeo se hizo viral en las redes sociales y miles de kenianos descubrieron entonces -a mediados de 2020- a esta activista, que usa su tiempo libre para enseñar a los niños y niñas de su barriada las historias de los africanos que lucharon contra el colonialismo. 9. Raïssa Karama Rwizibuka, fotografía contra los tópicos Cuando Rwizibuka (24 años) mira el mundo a través del visor de su cámara, abandona su aparente timidez: bromea con las personas a las que fotografía para que actúen con naturalidad y se mueve con rapidez para captar las mejores imágenes. En Bukavu, una ciudad de la República Democrática del Congo en la que se refugió de la guerra que sacudía su pueblo natal, Rwizibuka descubrió en 2015 su pasión por la fotografía. Sus imágenes, que desafían los tópicos sobre su país, se han exhibido en varios países y publicado en numerosos medios internacionales. 10. Laetitia Ky, el arte para reivindicar el pelo afro La artista multidisciplinar Ky (25 años), nacida en Costa de Marfil, cobró fama al crear figuras impensables y cargadas de simbolismo usando su propio cabello, para reivindicar la belleza del pelo afro natural. Con sus obras, se ha unido a otras reivindicaciones feministas y recientemente publicó un libro sobre su experiencia como mujer africana. EFE mrgz-pm-lbg/pa/jac (foto)