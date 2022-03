De los 11 minutos de récord de Lewandowski al gol de Lautaro 488 días después

Madrid, 8 mar Nadie en la historia de la Liga de Campeones había concentrado tres goles en tan poco tiempo -once minutos- entre el primero y el tercero como hizo Robert Lewandowski para liderar la clasificación para los cuartos de final del Bayern Múnich por 7-1 contra el Salzburgo, que sufrió su peor derrota de la historia en el torneo, mientras que el otro duelo del martes en Anfield reencontró a Lautaro Martínez con el gol en esta competición tras 488 días. LEWANDOWSKI, TRES GOLES EN 11 MINUTOS... Y 85 EN 104 PARTIDOS DE CHAMPIONS: No para el delantero polaco del Bayern Múnich, que al segundo minuto ya dispuso de su primera ocasión contra el Salzburgo y que luego protagonizó un 'triplete' desconocido en la historia de la Liga de Campeones, porque nadie había logrado tres goles en 11 minutos en esta competición (del 12 al 23), con los que rebasó el anterior registro de Marco Simone con el Milan contra el Rosenborg en 1996, cuando concentró tres dianas en un margen de 24 minutos. Son ya 85 goles de Lewandowski en 104 partidos de la Liga de Campeones (una media de un tanto cada 0,81 encuentros), 92 en 129 encuentros en competiciones europeas (0,71 de promedio) y doce en sus ocho choques de esta edición del máximo torneo continental. LA PEOR DERROTA DE LA HISTORIA EUROPEA DEL SALZBURGO: El 7-1 con el que el Bayern desbordó al Salzburgo de forma incontestable, después del 1-1 del duelo de ida, es la peor derrota del conjunto austriaco en su historia en la Liga de Campeones y en cualquier competición europea. De la anterior también había sido protagonista el poderoso conjunto alemán, con el 2-6 con el que se impuso el 3 de noviembre de 2020 en la fase de grupos del máximo torneo continental. También marcó un récord negativo como visitante para el Salzburgo, que jamás había perdido por más de tres goles en la Liga de Campeones fuera de casa. La mayor derrota hasta entonces lejos de su estadio había sido el 3-0 con el que cayó con el Milan en la fase de grupos de 1994-95 en San Siro. LAUTARO, GOLEADOR EN LA CHAMPIONS 488 DÍAS DESPUÉS: El gol de Lautaro Martínez a la hora de partido no fue suficiente para el Inter para levantar el 0-2 en contra del duelo de ida contra el Liverpool. Se quedó a un tanto. Ganó 0-1 en Anfield con el tanto del atacante argentino, que no marcaba una diana en la Liga de Campeones desde hace 488 días, desde el 3 de noviembre de 2020, cuando batió la portería del Real Madrid en la derrota de su equipo por 3-2. Desde entonces, en una secuencia de diez encuentros seguidos, no habría logrado marcar ningún gol en la Liga de Campeones el atacante, que está en racha: en sus dos últimos compromisos ha sumado cuatro tantos, tres a la Salernitana y uno este martes al Liverpool. ALEXIS SÁNCHEZ, EXPULSADO DESPUÉS DE DOS AÑOS, CINCO MESES Y NUEVE DÍAS En el minuto 63, Alexis Sánchez fue expulsado por doble amarilla en el choque de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool en Anfield; un hándicap que, a pesar de marcar un gol por medio de Lautaro Martínez, mermó al conjunto italiano en sus aspiraciones de levantar la eliminatoria. El futbolista chileno no sufría una expulsión en su club desde el 28 de septiembre de 2019, también con el Inter, hace dos años, cinco meses y nueve días. LA PRIMERA DERROTA DE LA LIGA DE CAMPEONES 2021-22 DEL LIVERPOOL: El Liverpool era el único equipo que lo había ganado todo en esta edición de la Liga de Campeones, cada uno de sus siete encuentros, hasta el partido de vuelta en Anfield contra el Inter, que rompió era racha del conjunto inglés, con el 0-1 en contra. No sólo eso, sino que encadenaba doce triunfos entre todas las competiciones hasta este martes.