Ciudad de México espera "marcha violenta" por Día Internacional de la Mujer

Ciudad de México, 7 mar El titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, declaró este lunes que la marcha por el Día Internacional de la Mujer el martes se espera "muy violenta", ya que en ella participarán, dijo, al menos 15 grupos generadores de violencia. "De acuerdo con la información que tenemos, se espera una marcha muy violenta. Por lo menos se tiene información de que hay 15 grupos organizados para generar violencia durante la movilización, llevando todo tipo de artefactos peligrosos", dijo Batres en conferencia de prensa. Al ser cuestionado sobre de dónde se obtuvo esa información, el funcionario dijo que en redes sociales y enlistó "una serie de instrumentos peligros que pueden dañar a otras personas". Entre ellos, mencionó: cizallas, alicatas, sopletes, martillos, picos, 'piolets', hachas, mazos, cadenas, tubos, bazucas de fabricación casera, bombas molotov, 'teasers' eléctricos, tijeras para cortar lámina, cohetones, petardos, gasolina, 'thinner', navajas, palos y gas pimienta. Dijo que esos son los artefactos "que los grupos están juntando para la marcha del martes" y señaló que eso pone "en serio riesgo a las personas, tanto a las asistentes a la movilización, como a personas ajenas". En tanto, la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo también en conferencia que para este martes se esperan "grupos que utilizan estos artefactos peligrosos y métodos violentos en la manifestación". Consideró que "son grupos que se cubren los rostros y utilizan estos objetos, bombas molotov, ya no solo martillos y otras herramientas, sino inclusive usan gases pimienta". Sheinbaum dijo que eso es lo que espera "y ¿cómo lo sabemos? Ellos lo publican en sus propias redes sociales y, además, porque han venido haciendo estas manifestaciones en años anteriores". Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, demandó a las mujeres que marchen "sin violencia" en la manifestación planeada en el país para este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. "Hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov. ¿De qué se trata?", expresó en su conferencia diaria. El mandatario denunció que en la marcha de las mujeres "hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentar" al Gobierno y "que quisieran vandalizar el Palacio (Nacional) y la Catedral para proyectar la imagen de un México en llamas". Las mujeres marcharán este martes contra la violencia machista como su principal reclamo, ya que en México asesinan a más 10 mujeres al día. El Gobierno ha despertado críticas porque ha protegido desde hace días con vallas de metal los principales monumentos y edificios de Ciudad de México, incluyendo el Palacio Nacional, donde reside el mandatario y avisó que vigilará con 3.100 mujeres policías la movilización.