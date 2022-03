Ciberguerra: el sector TIC ucraniano se convierte en un arma contra Rusia

Leópolis (Ucrania), 8 mar Ataques a páginas web rusas, donaciones en criptomonedas, notificaciones con imágenes de la guerra e información sobre la cantidad de soldados rusos que han fallecido en ella: las compañías tecnológicas ucranianas y los especialistas del sector también se han convertido en actores relevantes en la guerra con Rusia. Reface, una startup ucraniana de creación de memes, ha enviado a dos millones de usuarios en Rusia textos como “No a la guerra. Sal a protestar”, “Abre para saber cuántos soldados han fallecido”, “No tenemos el dinero todavía pero sí mucho ánimo” (famosa frase de Medvedev, el ex-presidente de Rusia, que él había dicho en Crimea y se había convertido en una meme famosa). MacPaw (CleanMyMac, Setapp, Gemini Photos), una compañía que desarrolla las apps que ayudan a optimizar el trabajo de los ordenadores de Apple y tiene millones de usuarios en los países hispanohablantes, está participando de una forma activa y tiene su propio medio corporativo donde todo el mundo, incluso los usuarios rusos, pueden “leer la verdad sobre la guerra en Ucrania”. La compañía también ha facilitado un acceso gratuito a “CleanMyMac” para los periodistas que cubren la guerra en Ucrania. “Nuestro trabajo ahora es ayudar a Ucrania a resistir, concienciar al pueblo ruso en la medida de lo posible para que se dé cuenta de la horrible verdad, y tal vez salga a la calle para detener a Putin”, comenta a EFE Oleksandr Kosovan, el CEO de la compañía. Grammarly, la décima startapp más valiosa de Estados Unidos y fundada en Ucrania, “ha destinado 5 millones de dólares a organizaciones y fondos de apoyo al pueblo de Ucrania” y ha bloqueado a los “usuarios ubicados en Rusia y Bielorussia para que no puedan utilizar los servicios de Grammarly”. “PROHIBIDO REALIZAR CIBERATAQUES” A LAS PÁGINAS WEB RUSAS “Estrictamente prohibido realizar ciberataques desde los ordenadores de la compañía o del cliente, red, cuenta o VPN”. Así es el asunto de un correo electrónico enviado la semana pasada por una empresa ucraniana del sector servicios al que tuvo acceso EFE. En el correo enviado la semana pasada se explica que este tipo de acciones pueden dañar los recursos de la compañía o los de los clientes. El ministro de transformación digital de Ucrania, Mikhailo Fedorov, promotor de “Diia”, una app gubernamental de servicios digitales y pasaportes “en móvil”, ha organizado un ejército digital que diariamente informa a sus suscriptores sobre sus próximos objetivos, principalmente, los sitios web de propaganda rusa. Un mes antes, hackers que según especialistas en ciberseguridad en Ucrania trabajaron para el gobierno ruso, consiguieron desestabilizar varias páginas web gubernamentales ucranianas. “Desde que empezó la guerra muchos especialistas ucranianos empezaron a atacar los servidores rusos, mediante ataques de denegación del servicio, con tanto entusiasmo que los gerentes de las compañías mandaron una carta pidiendo no usar sus servidores y sus instalaciones”, explica Eugeniy, un hombre de 30 años, que trabaja en el departamento de marketing de una de las empresas del sector. Kostia, un desarrollador de software de 35 años dice que “es muy lógico prohibir organizar los ataques desde los ordenadores corporativos”, pero añade que muchos programadores de la compañía para la que trabaja tienen portátiles personales. “Nadie nos pueda prohibir hacerlo desde los ordenadores personales”, añade Kostia, y aunque él personalmente prefiere ayudar al ejército ucraniano de otra forma -mediante el pago de 1.000 euros en impuestos por adelantado y la donación de cientos de euros al ejército-, Kostia reconoce que sus compañeros se organizan en grupos para participar en los ataques. La compañía para la que trabaja, y cuyo nombre Kostia prefiere no revelar, también está colaborando con el gobierno ucraniano para invitar a sus socios en otros países a no trabajar en el mercado ruso. POR QUÉ EL SECTOR TIC ES IMPORTANTE EN UCRANIA Según el informe anual del 2021 de la Asociación Ucraniana de TICs, en los últimos 25 años el sector ucraniano de las tecnologías de la información ha dado un salto cualitativo. Partiendo casi de cero, se ha convertido en una industria que emplea a casi 300.000 profesionales y crece entre un 25 y un 30% anualmente. Encabeza la lista de exportadores de servicios (más de 5.000 millones de dólares al año) y genera más del 4% del PIB de Ucrania. Ucrania es uno de los exportadores más grandes de servicios TIC en Europa. “Los profesionales ucranianos no son baratos, pero al mismo tiempo son una fuerza laboral de calidad”, comenta Eugeniy, quien considera que Ucrania cuenta con una base muy seria de preparación en matemáticas que le aporta una ventaja en el mercado. EFE ok/ie