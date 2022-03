Chiesa vuelve a caminar sin muletas dos meses después de su lesión

Roma, 8 mar El atacante italiano del Juventus Federico Chiesa caminó sin muletas dos meses después de su lesión en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y comienza así la cuenta atrás para su rehabilitación completa, ahora estimada en seis meses. El pasado 9 de enero, en el choque entre Juventus y Roma en Serie A, Chiesa sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior que le obligó a pasar por quirófano en Innsbruck (Austria), dos semanas después. En un vídeo en sus redes sociales, el atacante, reciente campeón de Europa con la selección italiana, informó de su progreso en la recuperación de la rodilla izquierda. "Empezamos a caminar de nuevo...", dijo en su cuenta oficial de Instagram. El club turinés estimó inicialmente el proceso de recuperación del extremo en torno a siete meses, ya que desde la entidad no se quiere forzar el retorno del futbolista hasta que no esté en un estado de forma óptimo. Se perderá, por tanto, toda esta temporada y parte de la próxima campaña. El jugador, de 24 años, es una de las bajas más importantes para la selección italiana y el Juventus, que se juega el pase a cuartos de final de Liga de Campeones contra el Villarreal el próximo 16 de marzo. Los 'azzurri' no estuvieron en el pasado Mundial de Rusia 2018 y sería un fracaso no estar en dos campeonatos consecutivos. La actual campeona de Europa se juega su presencia en el Mundial de Catar 2022 en una repesca en la que tendrán que jugar, primero, contra Macedonia del Norte el 24 de marzo, y si vencen, ante el ganador de la eliminatoria entre Portugal y Turquía, cinco días después. tfc/mr/og