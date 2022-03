Canales, Rodri y Miranda, novedades en la convocatoria bética

Sevilla, 8 mar Los centrocampistas Sergio Canales y Rodri Sánchez y el lateral izquierdo Juan Miranda, que ya han superado sus respectivos problemas físicos, son las novedades en la convocatoria del entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, para el partido de este miércoles de la Liga Europa ante el Eintracht de Fráncfort. Canales, uno de los puntales en el juego ofensivo del conjunto del técnico chileno, volvió este martes al trabajo con el grupo tras faltar a los últimos entrenamientos por un golpe y después de que no jugara el domingo frente al Atlético de Madrid por sanción. El cántabro regresa a la lista del Betis para el choque de los octavos de final de la Liga Europa ante el cuadro alemán, al igual que los canteranos Rodri y Miranda, dos jugadores que se han perdido los últimos partidos por una dolencia muscular y un esguince de tobillo. Sustituyen en una lista de veintiún futbolistas, en relación con los veinte citados para el encuentro perdido ante el Atlético (1-3), a dos centrocampistas: el mexicano Andrés Guardado, quien actuó como improvisado lateral izquierdo y se retiró en el minuto once por una lesión muscular; y el marfileño Paul Akouokou, titular el domingo, pero que no está inscrito para esta fase de la Liga Europa. Siguen de baja por lesión los laterales Héctor Bellerín y Álex Moreno, además del también lateral Martín Montoya y del centrocampista Víctor Camarasa. En el caso de los dos últimos no están inscritos, por ese motivo, en la relación de jugadores presentada ante la UEFA. Los veintiún convocados son los porteros Bravo, Rui Silva y Joel Robles; los defensas Édgar, Bartra, Víctor Ruiz, Pezzella, Sabaly y Miranda; los centrocampistas Guido Rodríguez, Fekir, Canales, Tello, William Carvalho, Joaquín, Lainez, Aitor Ruibal y Rodri; y los delanteros Juanmi, Borja Iglesias y Willian José.