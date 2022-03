Calero: “El del Getafe fue mi mejor partido con la camiseta del Espanyol”

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 8 mar El central del Espanyol Fernando Calero explicó este martes que, en su opinión, es posible que el partido que disputó contra el Getafe fuera “el mejor” que ha disputado “con la camiseta” periquita. El futbolista, en rueda de prensa después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, confesó que no ha tenido la continuidad esperada: “He tenido varias lesiones y siempre me ha tocado jugar con alguna molestia, aunque contra el Getafe me encontraba perfectamente”. En cualquier caso, el defensa insistió en que se encuentra “feliz” en el Espanyol. “No considero que no lo haya sido. El año pasado tuve continuidad y logramos el ascenso. El entrenador elige a otros en mi posición, pero trabajo para ganarme el puesto”, apuntó. Calero, en el plano colectivo, aseguró que el vestuario tiene “optimismo e ilusión” tras la última victoria frente al Getafe (2-0): “Perder contra el Villarreal fue un bache duro, pero estuvimos cerca de ganar al Barcelona y al Sevilla. Solo pensamos en darlo todo”. Preguntado por la diferencia de rendimiento del Espanyol en casa y fuera, el central reconoció que es una de las claras asignaturas pendientes. “Debemos cambiar el chip. No sé si creérnoslo más o ser más valientes. No lo sé decir, pero nos apetece ser un bloque duro a domicilio”, reflexionó. Finalmente, Calero comentó que el Levante, rival de este sábado, es un contrario complejo. “Si miramos jugador por jugador poca gente diría que no son un equipazo. Es un rival muy complicado y muy duro. Ya vimos lo que pasó en casa, un 4-3 en un partido complicadísimo”, zanjó.