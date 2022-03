Bruselas quiere que el sexo no consentido sea violación en los Veintisiete

Estrasburgo (Francia), 8 mar La Comisión Europea presentó este martes un proyecto de directiva que pretende unificar la definición del delito de violación en todos los Estados miembros, para que cualquier relación sexual no consentida se considere como tal, sin la necesidad de que el agresor haya hecho uso previo de la fuerza o haya amenazado con él, algo que exigen la mayoría de los países. En concreto, Bruselas alerta en un comunicado de que hasta 18 de los 27 Estados que forman parte de la Unión Europea (UE) establecen estos dos requisitos en su legislación como condición para poder condenar a alguien por un delito de violación, un escenario que, ahora, la Comisión quiere dejar atrás. Todo esto forma parte de una directiva para armonizar a nivel comunitario tanto las definiciones como las penas máximas de los delitos de violencia de género, y que la Comisión presentó en Estrasburgo este 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En una rueda de prensa, la vicepresidenta en materia de Valores y Transparencia del Ejecutivo comunitario, Vera Jourová, elogió la directiva presentada, asegurando que "ofrece un enfoque integrado" y "protege a las víctimas". En este sentido, la dirigente comunitaria citó un estudio reciente de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que revela que una de cada tres mujeres han experimentado situaciones de violencia de género, mientras que una de 20 han denunciado, en los países de la UE, haber sido víctimas de una violación. "Demasiadas mujeres y niñas han sido víctimas de violación, acoso o abuso. No hay sitio para esto en la Europa moderna. Por desgracia, situación no está mejorando lo suficientemente rápido y ahora la violencia digital se está disparando", lamentó Jourová. CIBERACOSO De hecho, entre las medidas anunciadas por Bruselas está la propuesta de tipificar el acoso en Internet como delito europeo, para que se aplique cuando haya ataques regulares sobre una misma persona y la víctima en cuestión sufra "daños psicológicos significativos", según explicita la Comisión. Ahora mismo, solo cuatro de los 27 países que forman parte de la Unión Europea (UE) prevén sanciones contra el ciberacoso, un fenómeno que ha ido al alza durante los confinamientos provocados por la pandemia, y que engloba desde insultos hasta amenazas que se realizan en redes sociales, especialmente dirigidas a mujeres. El Ejecutivo comunitario lo considera "una forma moderna de violencia" y advierte de que "puede tener un efecto silenciador" cuando afecta a personas con visibilidad pública, como políticas o periodistas, por lo que propone, para quien cometa este delito en la UE, una pena máxima de al menos 2 años de cárcel. En la esfera digital, Bruselas también aboga por elevar a delito europeo la difusión no consentida de imágenes íntimas y la incitación al odio o a la violencia machista a través de Internet. Por lo que respecta a la mutilación genital, la Comisión aspira a eliminar las diferencias entre las legislaciones nacionales (que a veces la engloban dentro de los delitos de lesiones o contra la salud), y plantea dedicar a la ablación femenina un tipo penal europeo propio, con sanciones máximas de al menos cinco años de cárcel. Con todo, el Ejecutivo comunitario aprovechó la presentación de estas propuestas para recordar a los Estados miembros que el Convenio de Estambul "se considera el marco internacional más completo" en materia de prevención y de lucha contra la violencia machista. Actualmente, seis países del club comunitario (Bulgaria, República Checa, Hungría, Lituania, Letonia y Eslovaquia) aún no han suscrito esta iniciativa, aunque la Comisión les advirtió de que, a pesar de su negativa, la UE en su conjunto también podría ratificar a título propio el Convenio de Estambul. EFE bfm/cat/mj.